FC Barcelona rozmawia ze sponsorem. Może zgarnąć 260 mln euro

FC Barcelona i Spotify stoją przed decyzją dotyczącą przyszłości współpracy. Według „Que t’hi Jugues” obie strony prowadzą rozmowy o przedłużeniu kontraktu sponsorskiego na kolejne cztery sezony.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona może przedłużyć umowę ze Spotify

FC Barcelona współpracuje ze Spotify od 2022 roku. Umowa przyniosła klubowi ogromne korzyści finansowe, a streamingowa platforma zyskała globalną ekspozycję dzięki obecności na koszulkach pierwszej drużyny kobiet i mężczyzn. Trwający obecnie sezon jest ostatnim w ramach pierwotnego kontraktu.

Według doniesień Adrii Soldevili w programie „Que t’hi Jugues”, strony prowadzą rozmowy w sprawie kontynuacji współpracy. Spotify już wcześniej poinformowało klub, że zamierza skorzystać z klauzuli przedłużenia umowy. Nowy kontrakt miałby obowiązywać od sezonu 2026/27 do 2029/30, co zapewniłoby stabilne źródło dochodów dla Blaugrany.

Dotychczasowy kontrakt opiewał na 57,5 miliona euro rocznie za ekspozycję logo na koszulkach meczowych, a dodatkowe 5 milionów przynosiło miejsce na stroju treningowym. Ten element wygasł 30 czerwca, choć logo wciąż widnieje na odzieży treningowej zawodników.

Nowa umowa przewiduje już wyższe kwoty. Klauzula gwarantuje Barcelonie 65 milionów euro rocznie za sam przód koszulki, co w ciągu czterech lat daje 260 milionów euro. Dodatkowo istnieje możliwość ponownego objęcia sponsoringiem strojów treningowych, co mogłoby przynieść kolejne 15 milionów euro za sezon.

Barcelona uważa, że wartość jej koszulki wzrosła dzięki sportowym sukcesom oraz błyskawicznemu rozwojowi Lamina Yamala. Z perspektywy klubu realna wartość kontraktu jest wyższa niż 65 milionów euro rocznie. Jednak to Spotify, zgodnie z zapisami umowy z 2022 roku, ma prawo jednostronnie odnowić kontrakt na ustalonych wcześniej warunkach.

Zobacz również: Juventus ma nowego Alexa Del Piero?