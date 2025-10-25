FC Barcelona – kontuzje przed El Clasico. Oni nie zagrają z Realem

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona potężnie osłabiona. Tych gwiazd zabraknie w El Clasico

Barcelona przystąpi do hitowego meczu z Realem Madryt w trudnym momencie, gdyż ma poważne problemy kadrowe. W niedzielnym El Clasico zabraknie na murawie kilku gwiazd Blaugrany, a szczególnie osłabiona będzie ofensywa. Hansi Flick na pewno nie będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego oraz Raphinhi, a to dopiero początek, gdyż niedysponowani są również Dani Olmo czy Gavi.

W niedzielę między słupkami stanie Wojciech Szczęsny, który korzysta na kontuzji Joana Garcii. Drużyna liczyła, że hiszpański bramkarz zdoła wrócić do zdrowia, ale ta sztuka się nie powiodła, więc Flick będzie musiał postawić na Polaka.

Do poważnych zmian dojdzie również w formacji ofensywnej. Choć Lewandowski i Raphinha ostatnio już nie grali, tutaj również liczono na pozytywne wieści. Zastanawiające są przede wszystkim problemy Brazylijczyka, który wracał już do treningów, ale jednak czeka go kolejna przerwa od gry. Lewandowski nabawił się natomiast kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, a ta wykluczyła go z gry na kilka tygodni.

W Barcelonie zabraknie oczywiście ponadto Marc-Andre ter Stegena, choć jego absencja trwa od początku sezonu. Jeszcze podczas letniej przerwy przeszedł zabieg i dalej się rehabilituje.