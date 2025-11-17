Man City podjął decyzję ws. transferu Viniciusa!

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Transfer Viniciusa upada. Kulisy sensacyjnego zwrotu akcji

Vinicius Junior to zawodnik mający wciąż ważny kontrakt z Realem Madryt. W każdym razie po ostatnim El Clasico, gdy piłkarz oburzył się na zmianę, jego obecność w klubie stała się tematem do wielu dyskusji i analiz. Jednocześnie ruszyły spekulacje związane z ewentualnym transferem z udziałem piłkarza. Brane pod uwagę mogły być takie kierunki jak Manchester City czy kluby z ligi saudyjskiej. Tymczasem ciekawe wieści przekazał portal El Nacional.

Źródło dało do zrozumienia, że przedstawiciel Premier League wydaje się nie być już zainteresowany pozyskaniem gracza. Man City miał tym samym odpuścić sobie temat transferu z udziałem zawodnika. Głównym powodem ma być przede wszystkim dobra dyspozycja takich graczy jak Jeremy Doku i Phil Foden, którzy udowodnili już, że ich status w klubie z Etihad Stadium jest nie do ruszenia. W każdym razie to nie jedyny powód związany z tym, że temat transferu z udziałem reprezentanta Brazylii miał upaść.

Innym ważnym argumentem ma być to, że trener Josep Guardiola nie jest zwolennikiem tego typu transakcji. Hiszpan ocenia Viniciusa Juniora jako zawodnika, który mógłby być postacią toksyczną w szatni jego drużyny.

W końcu ewentualny ruch z udziałem Brazylijczyka mógłby skutkować tym, że Erling Haaland pożegnałby się z Man City. Wiadomo nie od dzisiaj, że chętny na pozyskanie zawodnika może być Real Madryt.

Vinicius Junior to piłkarz wyceniany na 150 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość 25-latka wynosi natomiast 150 milionów euro. W tej kampanii napastnik wystąpił w 16 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i cztery asysty.

Czytaj więcej: SSC Napoli zmieni trenera? Konkretne wieści z Włoch