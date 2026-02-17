FC Barcelona ma problem. Ważny zawodnik doznał urazu

Eric Garcia nie dokończył meczu pomiędzy Gironą a Barceloną (2:1) w ramach 24. kolejki La Ligi, schodząc z boiska w 73. minucie. Jak podaje dziennikarz Javi Miguel z hiszpańskiej gazety AS, stoper odczuwa dyskomfort w tylnej części lewego uda.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eric Garcia musiał opuścić boisko. Nabawił się kontuzji

W poniedziałkowy wieczór odbyły się derby Katalonii, w których Girona podejmowała u siebie Barcelonę. Spotkanie w ramach 24. kolejki La Ligi zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1, co było sporą niespodzianką. Zespół Blaugrany po tej serii gier spadł na 2. miejsce w stawce, a nowym liderem tabeli został Real Madryt. Wczorajsza porażka drużyny z Camp Nou może mieć ogromne znaczenie w kontekście wyścigu o tytuł mistrzowski.

To jednak nie jedyne zmartwienie Hansiego Flicka. W ekipie Dumy Katalonii panuje bowiem plaga kontuzji – od pewnego czasu pauzują Pedri, Gavi, Marcus Rashford oraz Andreas Christensen – co bez wątpienia jest bardzo dużym osłabieniem mistrzów La Ligi.

Jakby tego było mało, to w poniedziałkowym starciu urazu doznał również Eric Garcia, który opuścił boisko w 73. minucie. Jak informuje Javi Miguel z dziennika „AS”, 25-letni stoper odczuwa dyskomfort w tylnej części lewego uda. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to problem, ponieważ kataloński klub nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu.

Eric Garcia rozpoczynał karierę w akademii La Masia, a w latach 2017-2021 reprezentował barwy Manchesteru City. Następnie wrócił do Barcelony, gdzie gra do dzisiaj, z przerwą na wypożyczenie do Girony w sezonie 2023/2024. W trwających rozgrywkach rozegrał 38 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę, będąc ważną postacią katalońskiego zespołu. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 30 milionów euro.