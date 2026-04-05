Militao wrócił na boisko. Słodko-gorzki występ stopera Realu [WIDEO]

Eder Militao wrócił do gry po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. Brazylijski stoper zagrał ponad pół godziny w meczu Mallorca - Real Madryt. Środkowy obrońca strzelił nawet gola, ale ekipa Królewskich przegrała 1:2.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Eder Militao strzelił gola, ale Real Madryt przegrał

W sobotnie późne popołudnie rozegrano spotkanie pomiędzy Mallorką a Realem Madryt w ramach 30. kolejki La Ligi. Mecz zakończył się sensacyjnym wynikiem, ponieważ gospodarze niespodziewanie pokonali faworyzowanych gości 2:1. Na listę strzelców dla ekipy z Balearów wpisali się Manu Morlanes oraz Vedat Muriqi, natomiast jedyną bramkę dla zespołu Królewskich zdobył Eder Militao, który wrócił do gry po dłuższej przerwie.

Dla brazylijskiego stopera było to bardzo ważne spotkanie, choć ostatecznie może je określić jako słodko-gorzkie. 28-letni defensor pojawił się na murawie w 59. minucie, zmieniając Deana Huijsena.

W 88. minucie trafił do siatki, doprowadzając do wyrównania, jednak końcówka należała do Mallorki, która zdołała ponownie strzelić gola i zapewnić sobie zwycięstwo. Warto przypomnieć, że Militao od początku grudnia pauzował z powodu naderwania włókna mięśniowego.

38-krotny reprezentant Brazylii, którego karierę często przerywają kontuzje, trafił do Realu Madryt w 2019 roku z FC Porto za 50 milionów euro i od tego czasu stał się jednym z filarów defensywy. W barwach ekipy Los Blancos zdobył między innymi trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwie Ligi Mistrzów oraz Puchar Króla. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.