Eder Militao już po badaniach. Real Madryt odetchnął z ulgą

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Real ma szczęście. Militao odpocznie tylko kilka dni

W sobotnie późne popołudnie odbył się mecz pomiędzy Atletico Madryt a Realem Madryt w ramach 7. kolejki La Ligi. Zespół Królewskich chciałby jak najszybciej zapomnieć o tegorocznych derbach stolicy Hiszpanii, ponieważ przegrał wczorajsze spotkanie aż 2:5. Jakby tego było mało, to dwóch bardzo ważnych zawodników ekipy Los Blancos niestety doznało kontuzji. Dani Carvajal wypadł z gry na miesiąc, a teraz poznaliśmy również diagnozę dotyczącą Edera Militao, który także opuścił murawę z powodu urazu.

27-letni stoper musiał zakończyć udział w pojedynku już w przerwie, kiedy na boisku zmienił go Raul Asencio. Jak poinformował Sergio Quirante z telewizji „DAZN”, uraz reprezentanta Brazylii na szczęście nie okazał się poważny. Mierzący 186 centymetrów defensor ma jedynie stłuczoną kostkę, a jego przerwa w treningach potrwa maksymalnie trzy dni. To oznacza, że Militao najpewniej opuści tylko jedno spotkanie – wyjazdowy mecz z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów, po czym wróci do dyspozycji Xabiego Alonso.

Eder Militao trafił do Realu Madryt w 2019 roku z FC Porto i od tego czasu zdążył wyrobić sobie opinię jednego z najlepszych obrońców w hiszpańskiej drużynie. Z klubem z Santiago Bernabeu zdobył m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwie Ligi Mistrzów oraz jeden Puchar Króla. Ponadto jest filarem formacji defensywnej reprezentacji Brazylii, regularnie występując w najważniejszych turniejach międzynarodowych. Choć kontuzje bywały dla niego problemem w przeszłości, tym razem wieści są znacznie bardziej optymistyczne.