Dziennikarz ostro podsumowal Mbappe za to, co robił w trakcie meczu Realu

Kylian Mbappe został skrytykowany za wyjazd do Paryża w trakcie, gdy Real Madryt rozgrywał mecz. Dziennikarz Cadena SER ostro podsumował Francuza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Manu Carreno skrytykował Mbappe

Według informacji L’Equipe Kylian Mbappe, który jest kontuzjowany i nie mógł zagrać przeciwko Getafe, spędził wieczór meczowy w Paryżu. Miał wyjść do jednego z lokali razem z Achrafem Hakimim i znajomymi, w czasie gdy jego drużyna walczyła o ligowe punkty na Santiago Bernabeu.

Część kibiców i komentatorów uznała to za brak wyczucia momentu. Zwłaszcza że sezon wchodzi w decydującą fazę, a każdy mecz może mieć znaczenie w walce o tytuł.

Głos w sprawie zabrał Manu Carreno na antenie Cadena SER. Dziennikarz w programie „El Larguero” jasno dał do zrozumienia, że nie podoba mu się taka postawa.

– Jedno to, kim jesteś, a drugie to, jak jesteś postrzegany. Jeśli jesteś kontuzjowany, normalne jest, że jesteś na meczu. A jeśli nie jesteś i w tym czasie wychodzisz na miasto, gdy twoja drużyna gra, to kwestia wizerunku i zaangażowania – stwierdził.

Carreno podkreślił, że od zawodnika, który ma być liderem projektu sportowego, oczekuje się innej postawy, nawet jeśli nie może wystąpić na boisku Na razie sam Mbappe nie odniósł się publicznie do krytyki. W Hiszpanii temat jednak szybko stał się jednym z najgorętszych w kontekście Realu.