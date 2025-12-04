Dobre informacje dla Barcelony. Flick znów ma komfort wyboru

FC Barcelona otrzymała świetne informacje przed starciem z Realem Betis. Jak podaje Sport do treningów wrócili Frenkie de Jong i Fermin Lopez, którzy opuścili dwa poprzednie spotkania Blaugrany.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong i Fermin znów z trenują drużyną

FC Barcelona przygotowuje się do meczu z Betisem po zwycięstwie 3:1 nad Atletico. Sytuacja kadrowa zaczyna się poprawiać, bo dwóch kluczowych pomocników wróciło do zajęć z drużyną. Fermin Lopez pauzował z powodu urazu mięśniowego, którego nabawił się po starciu z Oihanem Sancetem. Dolegliwości nasiliły się po meczu z Chelsea i sztab zdecydował o przerwie. Jego rehabilitacja przebiega jednak szybciej niż zakładano.

Fermin wykonał dziś część treningu z zespołem. Istnieje szansa, że otrzyma kilka minut przeciwko Betisowi, choć pełny powrót przewidziany jest we wtorek w Lidze Mistrzów, kiedy Barcelona zagra z Eintrachtem Frankfurt. To ważna informacja dla Hansiego Flicka, który potrzebuje większej rotacji w środku pola.

Do drużyny wraca także Frenkie de Jong. Holender opuścił mecze z Alaves i Atletico najpierw z powodów osobistych, a później z powodu gorączki. Wcześniej nie wystąpił również przeciwko Athleticowi, bo był zawieszony. Co ciekawe, jeszcze nie zagrał na odnowionym Spotify Camp Nou. Dziś stawił się w ośrodku treningowym jako jeden z pierwszych i wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy na sobotę.

Na treningu pojawił się również wyjątkowy gość. Ciutat Esportiva odwiedził Andres Iniesta, który chętnie przywitał się ze sztabem i zawodnikami. Jego obecność dodała drużynie pozytywnej energii.

