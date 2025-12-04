Dobre informacje dla Barcelony. Flick znów ma komfort wyboru

14:13, 4. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona otrzymała świetne informacje przed starciem z Realem Betis. Jak podaje Sport do treningów wrócili Frenkie de Jong i Fermin Lopez, którzy opuścili dwa poprzednie spotkania Blaugrany.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong i Fermin znów z trenują drużyną

FC Barcelona przygotowuje się do meczu z Betisem po zwycięstwie 3:1 nad Atletico. Sytuacja kadrowa zaczyna się poprawiać, bo dwóch kluczowych pomocników wróciło do zajęć z drużyną. Fermin Lopez pauzował z powodu urazu mięśniowego, którego nabawił się po starciu z Oihanem Sancetem. Dolegliwości nasiliły się po meczu z Chelsea i sztab zdecydował o przerwie. Jego rehabilitacja przebiega jednak szybciej niż zakładano.

Fermin wykonał dziś część treningu z zespołem. Istnieje szansa, że otrzyma kilka minut przeciwko Betisowi, choć pełny powrót przewidziany jest we wtorek w Lidze Mistrzów, kiedy Barcelona zagra z Eintrachtem Frankfurt. To ważna informacja dla Hansiego Flicka, który potrzebuje większej rotacji w środku pola.

POLECAMY TAKŻE

Marcus Rashford
Barcelona nie wie, czy wykupi Rashforda. Inny gigant zaciera ręce
Hansi Flick
Gwiazdor coraz bliżej Barcelony. Flick ma klucz do wielkiego transferu
Nico Williams
Nico Williams odrzucił Barcelonę, ale temu gigantowi powie „tak”

Do drużyny wraca także Frenkie de Jong. Holender opuścił mecze z Alaves i Atletico najpierw z powodów osobistych, a później z powodu gorączki. Wcześniej nie wystąpił również przeciwko Athleticowi, bo był zawieszony. Co ciekawe, jeszcze nie zagrał na odnowionym Spotify Camp Nou. Dziś stawił się w ośrodku treningowym jako jeden z pierwszych i wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy na sobotę.

Na treningu pojawił się również wyjątkowy gość. Ciutat Esportiva odwiedził Andres Iniesta, który chętnie przywitał się ze sztabem i zawodnikami. Jego obecność dodała drużynie pozytywnej energii.

Zobacz również: Barcelona zrezygnowała z transferu. Decyzja Flicka zmieniła wszystko