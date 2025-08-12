„Do tej pory nie wiem dlaczego”. Lewandowski zabrał głos ws. Złotej Piłki

Robert Lewandowski w 2020 roku najpewniej wybrałby konkurs o Złotą Piłkę, ale ostatecznie impreza została odwołana. Teraz w rozmowie z "BBC Sports" wraca do tego momentu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski: Byłem w najlepszym momencie swojej kariery

Robert Lewandowski od lat utrzymuje się na najwyższym poziom w Europie. Napastnik reprezentacji Polski często krytykowany jest w kraju za grę w kadrze, ale trzeba przyznać, że kariera klubowa wiedzie mu się praktycznie idealnie. Do tej pory wygrał on praktycznie wszystko, co w klubowej piłce było do wygrania. Zarówno w lidze niemieckiej, jak i teraz, w barwach FC Barcelony w hiszpańskiej La Liga.

Niezależnie od tego, w gablocie Roberta Lewandowskiego brakuje jednak najważniejszego indywidualnego trofeum, a więc Złotej Piłki. Każdy piłkarz marzy bowiem o jej wygraniu, a zdobywali ją do tej pory w historii tylko najwybitniejsi piłkarze. Jest to więc swego rodzaju największe możliwe wyróżnienie na świecie. W 2020 roku Robert Lewandowski był bardzo blisko tego trofeum, ale ostatecznie z powodu pandemii odwołano tę uroczystość. Teraz gwiazdor w rozmowie z BBC Sports wrócił do tego momentu.

– Byłem w najlepszym momencie kariery. Z klubem wygrałem wszystko. Największa trudność w tej sprawie polega na tym, że do tej pory nie wiem dlaczego – powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla BBC Sports.

