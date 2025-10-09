De Jong dał zielone światło Barcelonie. Wszystko jasne

Frenkie De Jong wyraził zgodę na podpisanie kontraktu z FC Barceloną - informuje Fabrizio Romano. Nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2029 roku. Porozumienie ustne zostało osiągnięte.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Barcelona i De Jong osiągnęli porozumienie ws. nowego kontraktu

Frenkie De Jong to jeden z kilku zawodników FC Barcelony, któremu wraz z zakończeniem sezonu wygasa kontrakt. Oprócz niego umowę do czerwca 2026 roku ma także Robert Lewandowski, Eric Garcia i Andreas Christensen. O ile w przypadku pozostałych piłkarzy nie podjęto jeszcze decyzji, tak wyjaśniła się przyszłość reprezentanta Holandii. O szczegółach poinformował Fabrizio Romano.

Z informacji znanego dziennikarza wynika, że De Jong wyraził zgodę na przedłużenie umowy z Dumą Katalonii. Co więcej, obie strony osiągnęły ustne porozumienie ws. kontraktu do czerwca 2029 roku. Pozostało jedynie złożyć podpis pod nowym porozumieniem.

De Jong przez ostatnie miesiące był tematem wielu transferowych spekulacji. Przede wszystkim przymierzano go do Manchesteru United, a także Bayernu Monachium. Nie brakowało również plotek o możliwej przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej.

Barcelona sprowadziła De Jonga latem 2019 roku z Ajaksu Amsterdam za 86 milionów euro. Od tego czasu wystąpił w 267 meczach, w których zdobył 19 goli i zanotował 24 asysty. Ponadto od sezonu 2023/2024 jest jednym z kapitanów drużyny.

W trwającym sezonie ma pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. Na 10 spotkań rozegrał 8 meczów, opuszczając pozostałe z powodu drobnych urazów. Tylko w jednym z ośmiu starć rozpoczynał mecz na ławce rezerwowych.