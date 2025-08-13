Xabi Alonso ma pomysł na Davida Alabę. Nowa pozycja

13:38, 13. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  AS

Xabi Alonso znalazł nowy sposób na wykorzystanie umiejętności Davida Alaby. Hiszpański trener planuje ustawiać go w środku pola, gdzie miałby on pełnić funkcję zmiennika Aureliena Tchouameniego - poinformował hiszpański dziennik AS.

David Alaba
APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

David Alaba będzie zmiennikiem Aureliena Tchouameniego

David Alaba powoli wraca do optymalnej formy po poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje dotyczące możliwego transferu środkowego obrońcy do Arabii Saudyjskiej, jednak najnowsze informacje wskazują, że Austriak najprawdopodobniej pozostanie w Realu Madryt. Stołeczny klub docenia doświadczenie oraz wszechstronność weterana, dlatego nie ma zamiaru wywierać na nim presji w celu wypchnięcia doświadczonego piłkarza z Santiago Bernabeu.

Jak podaje hiszpański dziennik AS, Xabi Alonso znalazł nowy sposób na wykorzystanie umiejętności Davida Alaby. Trener ekipy Królewskich planuje ustawiać go w środku pola, gdzie miałby pełnić funkcję defensywnego pomocnika, zastępując w razie potrzeby podstawowego zawodnika – Aureliena Tchouameniego. Taka zmiana pozwoli Austriakowi częściej uczestniczyć w akcjach ofensywnych oraz kontrolować tempo gry, jednocześnie wykorzystując jego zdolności w odbiorze piłki i rozgrywaniu futbolówki z głębi pola.

Wszechstronność Davida Alaby jest jednym z największych atutów utytułowanego zawodnika – może on występować zarówno jako środkowy obrońca, lewy defensor, jak i cofnięty pomocnik. 107-krotny reprezentant Austrii zdobył już kilka trofeów z Realem Madryt, w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz dwie Ligi Mistrzów. Wcześniej 33-letni stoper przywdziewał koszulkę niemieckiego Bayernu Monachium, z którym również święcił ogromne sukcesy, wygrywając między innymi dziesięć tytułów mistrza Bundesligi. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia austriackiego weterana na 6 milionów euro.