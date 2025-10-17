Xabi Alonso nie skorzysta z pomocnika. Kolejny uraz w Realu Madryt

Dani Ceballos nie zagra w niedzielnym meczu między Getafe a Realem Madryt z powodu przeciążenia mięśniowego - dowiedziała się hiszpańska stacja radiowa Cadena COPE. To zła wiadomość dla szkoleniowca ekipy Królewskich, Xabiego Alonso.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dani Ceballos ma problemy mięśniowe

Już w najbliższą niedzielę, 19 października o godzinie 21:00 odbędzie się mecz pomiędzy Getafe a Realem Madryt w ramach 9. kolejki La Ligi. Ekipa Królewskich przystąpi do tego spotkania w mocno osłabionym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie takich zawodników jak Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Ferland Mendy oraz Antonio Rudiger. Xabi Alonso będzie musiał więc dokonać kilku roszad w formacji defensywnej.

Jakby tego było mało, w piątkowe popołudnie pojawiła się informacja o kolejnym urazie w drużynie Los Blancos. Jak podaje stacja radiowa „Cadena COPE”, Dani Ceballos zmaga się z przeciążeniem mięśniowym i nie będzie mógł wystąpić w nadchodzącej potyczce. Na szczęście kontuzja 29-letniego pomocnika nie jest poważna, a jego przerwa w grze ma potrwać tylko kilka dni. Piłkarz powinien wkrótce wrócić do treningów z resztą zespołu.

W obecnym sezonie Dani Ceballos rozegrał 11 meczów, spędzając na boisku niespełna 400 minut. Szkoleniowiec stołecznej ekipy – Xabi Alonso – ceni jego kreatywność oraz wizję gry, ale tym razem będzie musiał poradzić sobie hiszpańskiego playmakera. Warto dodać, że w ostatnim czasie z drobnymi urazami walczyli też Kylian Mbappe i Franco Mastantuono, którzy z tego względu przedwcześnie opuścili zgrupowania swoich reprezentacji. Obaj zawodnicy powinni jednak być w pełni sił na niedzielny pojedynek przeciwko Getafe.