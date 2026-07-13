Real buduje potęgę na lata. Wielki plan Florentino Pereza trwa

Real Madryt nie zwalnia tempa w budowaniu zespołu na kolejne lata. Po ważnych decyzjach dotyczących kluczowych gwiazd klub szykuje następny ruch związany z przyszłością kadry.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Tajemniczy plan Realu wyszedł na jaw. Chodzi o jednego z liderów drużyny

Real Madryt konsekwentnie realizuje strategię zabezpieczania swoich najważniejszych piłkarzy długoterminowymi kontraktami. Władze giganta La Liga są przekonane, że stabilność kadrowa pozostaje jednym z fundamentów dalszych sukcesów sportowych. W związku z tym kolejne tygodnie mogą przynieść następne istotne informacje dla kibiców ze stolicy Hiszpanii.

Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie YouTube, po osiągnięciu porozumienia w sprawie nowej umowy Aureliena Tchouameniego klub pracuje już nad kolejnym przedłużeniem kontraktu jednego z zawodników pierwszego zespołu. Tożsamość piłkarza pozostaje na razie tajemnicą, jednak według włoskiego dziennikarza sprawa znajduje się wysoko na liście priorytetów madryckiego klubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Równolegle trwają również rozmowy z Viniciusem Juniorem. Brazylijczyk od kilku sezonów należy do najważniejszych postaci drużyny i jest jednym z filarów projektu sportowego realizowanego przez Real Madryt. Nic dziwi zatem, że jego przyszłość pozostaje jednym z kluczowych tematów dla klubowych władz.

W ostatnich latach Los Blancos wypracowali model działania oparty na wczesnym zabezpieczaniu przyszłości swoich liderów. Dzięki temu wielu czołowych zawodników jest związanych z klubem wieloletnimi umowami, co pozwala uniknąć niepotrzebnych spekulacji transferowych i zapewnia większą stabilność przy planowaniu kolejnych sezonów.

Według informacji przekazanych przez insidera nowy kontrakt Tchouameniego ma obowiązywać aż do 2031 roku. W przypadku Viniciusa obecna umowa wygasa w 2027 roku, jednak negocjacje dotyczące jej przedłużenia są kontynuowane.