Real buduje potęgę na lata. Wielki plan Florentino Pereza trwa

12:36, 13. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (YouTube)

Real Madryt nie zwalnia tempa w budowaniu zespołu na kolejne lata. Po ważnych decyzjach dotyczących kluczowych gwiazd klub szykuje następny ruch związany z przyszłością kadry.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Tajemniczy plan Realu wyszedł na jaw. Chodzi o jednego z liderów drużyny

Real Madryt konsekwentnie realizuje strategię zabezpieczania swoich najważniejszych piłkarzy długoterminowymi kontraktami. Władze giganta La Liga są przekonane, że stabilność kadrowa pozostaje jednym z fundamentów dalszych sukcesów sportowych. W związku z tym kolejne tygodnie mogą przynieść następne istotne informacje dla kibiców ze stolicy Hiszpanii.

Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie YouTube, po osiągnięciu porozumienia w sprawie nowej umowy Aureliena Tchouameniego klub pracuje już nad kolejnym przedłużeniem kontraktu jednego z zawodników pierwszego zespołu. Tożsamość piłkarza pozostaje na razie tajemnicą, jednak według włoskiego dziennikarza sprawa znajduje się wysoko na liście priorytetów madryckiego klubu.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Równolegle trwają również rozmowy z Viniciusem Juniorem. Brazylijczyk od kilku sezonów należy do najważniejszych postaci drużyny i jest jednym z filarów projektu sportowego realizowanego przez Real Madryt. Nic dziwi zatem, że jego przyszłość pozostaje jednym z kluczowych tematów dla klubowych władz.

W ostatnich latach Los Blancos wypracowali model działania oparty na wczesnym zabezpieczaniu przyszłości swoich liderów. Dzięki temu wielu czołowych zawodników jest związanych z klubem wieloletnimi umowami, co pozwala uniknąć niepotrzebnych spekulacji transferowych i zapewnia większą stabilność przy planowaniu kolejnych sezonów.

Według informacji przekazanych przez insidera nowy kontrakt Tchouameniego ma obowiązywać aż do 2031 roku. W przypadku Viniciusa obecna umowa wygasa w 2027 roku, jednak negocjacje dotyczące jej przedłużenia są kontynuowane.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości