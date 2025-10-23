Alonso odetchnął z ulgą. Gwiazdy Realu gotowe na El Clasico

Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen oraz Dani Ceballos są już zdrowi i będą mogli zagrać w meczu Realu Madryt z Barceloną - podaje Sergio Quirante ze stacji DAZN. El Clasico odbędzie się w niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Carvajal, Trent, Huijsen i Ceballos mogą zagrać w Klasyku

Już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15 będziemy świadkami meczu, który elektryzuje cały piłkarski świat. Real Madryt podejmie bowiem Barcelonę w kolejnym emocjonującym El Clasico, które może okazać się kluczowe w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Obie drużyny są głównymi faworytami do tytułu, a każdy punkt ma ogromne znaczenie. Tuż przed tym prestiżowym starciem trener zespołu Królewskich – Xabi Alonso – otrzymał świetne informacje dotyczące stanu zdrowia swoich zawodników.

Jak poinformował Sergio Quirante ze stacji „DAZN”, dotychczas kontuzjowani piłkarze – Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen oraz Dani Ceballos – są już w pełni zdrowi i zostaną powołani na zbliżający się Klasyk. To ogromny komfort dla szkoleniowca Realu, który wreszcie będzie miał do dyspozycji szerszą kadrę i więcej opcji. Alonso zdecyduje w ostatnich godzinach przed meczem, czy zawodnicy wracający po urazach znajdą się w podstawowym składzie, czy rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych.

Jedynym nieobecnym w ekipie Los Blancos pozostanie więc Antonio Rudiger, który zmaga się z poważniejszą kontuzją i według mediów wróci do gry dopiero na początku grudnia. Dla porównania, FC Barcelona przystąpi do tego pojedynku w znacznie trudniejszej sytuacji kadrowej – zabraknie między innymi Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo, Gaviego oraz Joana Garcii. Real Madryt wydaje się więc lepiej przygotowany pod względem personalnym do rywalizacji, która jak zawsze zapowiada się na prawdziwą ucztę futbolu.