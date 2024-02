Carlo Ancelotti: Ten remis może być cenny

IMAGO / Oscar Barroso Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real zremisował na boisku Rayo

Ancelotti odczuwa niedosyt

Zauważa jednak, że zdobyty punkt może okazać się cenny

Real z niedosytem po remisie

Real Madryt pozostaje na czele tabeli, ale Girona – w przypadku wygrania swojego starcia – mogłaby zbliżyć się na odległość trzech punktów. Carlo Ancelotti nie zamierza jednak załamywać rąk. Przyznaje jednak, że po utracie gola z 27. minuty gry jego drużyna nie wróciła do rytmu z początkowej fazy rywalizacji.

– Nie ma co ukrywać, ten wynik nas nie zadowala. Uważam, że graliśmy dobrze do czasu rzutu karnego. To zmieniło cały mecz. Po tym wydarzeniu w naszych poczynaniach widać było nerwowość – zauważył Ancelotti.

Dziennikarze zauważyli, że Królewscy drugi raz w sezonie stracili punkty z Rayo. Ancelotti liczy po cichu na to, że zdobyty w niedzielę punkt może w końcowym rozrachunku okazać się wartościowy. – Nigdy nie gra się łatwo na tym terenie. W czasie meczu widzieliśmy wiele pojedynków. Rayo to dobra drużyna i tego dnia to potwierdziła. Nie jesteśmy zadowoleni z jednego punktu, ale kto wie, może w końcowym rozrachunku okaże się, że przybliżyło to nas do mistrzostwa – dodał.

