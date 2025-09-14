Ancelotti wskazał tylko jeden klub. W innych nie będzie pracował

Carlo Ancelotti jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Zapytany o swoją przyszłość i kolejne kroki doświadczony szkoleniowiec zapewnił, że jedynym klubem, jaki może poprowadzić, jest Real Madryt.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real jedyną opcją dla Ancelottiego. Powrót nie jest realny

Carlo Ancelotti zakończył niedawno swój czteroletni pobyt na Santiago Bernabeu. Miniony sezon w wykonaniu Realu Madryt był rozczarowujący, dlatego zapadła decyzja o rozstaniu z doświadczonym szkoleniowcem. Jego miejsce zajął Xabi Alonso, zaś Włoch związał się z brazylijską federacją i ma poprowadzić tamtejszą reprezentację na przyszłorocznym mundialu.

Ancelotti podpisał tylko roczny kontrakt z reprezentacją Brazylii, a dalsza praca z tą kadrą zapewne jest uzależniona od wyników. Jego przyszłość stoi więc pod znakiem zapytania. 66-latek po epizodzie w piłce reprezentacyjnej mógłby wrócić do tej klubowej, ale na to się nie zanosi. Sam przyznaje, że jedyną drużyną, jaką mógłby poprowadzić po Brazylii, jest Real Madryt. W stolicy Hiszpanii nikt natomiast takiego rozwiązania nie rozważa, gdyż Alonso radzi sobie zaskakująco dobrze.

– Obowiązuje mnie tu roczny kontrakt. Potem może zdarzyć się wszystko. Mogę równie dobrze zostać tu na następne dwa lata, albo cztery i przygotować się na kolejny mundial. Podpisałem roczną umowę, bo uznałem, że to było odpowiednie przy zbliżającym się turnieju. Jednak jestem tu bardzo szczęśliwy.

– Jedynym klubem, jaki mógłbym prowadzić po Brazylii, byłby Real Madryt. (…) Nie sądzę, że do tego dojdzie – przekazał słynny szkoleniowiec w wywiadzie dla „L’Equipe”.