IMAGO/William Volcov Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham zdecydował się na grę w La Lidze

Anglik wybrał Real Madryt

Pomocnik jest przekonany, że gra dla najlepszego klubu na świecie

Bellingham nie chciał do Premier League. Oto powód

Jude Bellingham tego lata opuścił Dortmund i przeniósł się do stolicy Hiszpanii za ponad 100 milionów euro. Real Madryt pokonał gigantów Premier League w walce o reprezentanta Anglii. Piłkarz został zapytany o powód odrzucenia ofert z rodzimej ligi.

– Już to mówiłem, Real Madryt to największy klub na świecie. Real Madryt to najlepszy klub, ma najlepszych piłkarzy, najlepszą drużynę i najlepszych ludzi, od których można się uczyć – przekonuje Bellingham.

Nowy nabytek Realu ma już za sobą debiut i premierowe trafienie w barwach ekipy z Madrytu. Bellingham trafił do siatki przeciwko Manchesterowi United. Przed nim i Realem teraz sparing z Barceloną.

Czytaj także: Xabi Alonso zastąpi Ancelottiego w Realu? “Wszystko w swoim czasie”