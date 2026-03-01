Barcelona zwleka z nową umową dla gwiazdy. Pojawiło się zdziwienie

12:01, 1. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona planuje przedłużyć kontrakt Ferrana Torresa, ale rozmowy wciąż nie ruszyły. Według AS brak konkretnych działań zaczyna budzić zdziwienie w środowisku Dumy Katalonii.

Hansi Flick
Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres czeka na nowy kontrakt od FC Barcelony

Barcelona ma jasno określoną politykę kontraktową i nie chce dopuszczać do sytuacji, w której piłkarz wchodzi w ostatni rok umowy. Obecny kontrakt Ferrana Torresa obowiązuje do 2027 roku, więc czasu teoretycznie nie brakuje. Mimo to brak formalnych rozmów w tym sezonie jest odbierany jako niepokojący sygnał.

Sytuację komplikuje fakt, że Hiszpan notuje najbardziej regularny sezon w barwach Dumy Katalonii. W 35 występach zdobył 16 bramek i jest jednym z najskuteczniejszych zawodników zespołu. Przy takich liczbach wielu obserwatorów spodziewało się, że negocjacje będą już w toku.

Według doniesień dyrektor sportowy Deco uważa przedłużenie umowy za priorytet. Mimo to nie wykonano żadnego telefonu i nie rozpoczęto rozmów. Tymczasem, ofensywę zespołu czekają zmiany, a odejście Roberta Lewandowskiego jest postrzegane jako kwestia czasu. Klub rozgląda się za nowym napastnikiem na sezon 2026/27. To sprawia, że brak działań Blaugrany wobec Torresa budzi jeszcze większy niepokój.

Statystyki Ferrana wypadają korzystnie na tle innych kandydatów. Julian Alvarez ma 14 goli, Benjamin Sesko osiem, a Dusan Vlahovic sześć. Hiszpan z dorobkiem 16 trafień wyprzedza ich wszystkich. Sezon wchodzi w decydującą fazę, a napastnik wciąż czeka na jasny sygnał w sprawie swojej przyszłości.

