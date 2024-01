Lista kontuzjowanych graczy w barwach FC Barcelony jest coraz dłuższa. Do tego grona dołączył właśnie bowiem Joao Felix. Portugalczyk skręcił więzadło poboczne zewnętrzne prawego stawu skokowego.

IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Joao Felix

Lista kontuzjowanych graczy FC Barcelony jest coraz dłuższa

Do tego grona dołączył właśnie Joao Felix

Skrzydłowy skręcił na treningu więzadło poboczne

Kolejny kłopot

Barcelona nie ma ostatnio łatwego czasu. Zespół znajduje się w sporym dołku sportowym, właściwie definitywnie wypisał się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Do tego Xavi kilka dni temu poinformował, że opuści zespół wraz z końcem sezonu. To wszystko łączy się na sporą liczbę kłopotów, jakie stoją przed “Dumą Katalonii”.

Do tego dochodzą także liczne urazy, które trawią ekipę z remontowanego Camp Nou. Do kontuzjowanych m.in. Gaviego, Ter Stegena, Raphinhi, Sergiego Roberto i Marcosa Alonso dołączył właśnie Joao Felix. Portugalczyk – o czym poinformował sam klub – skręcił w czasie treningu więzadło poboczne zewnętrzne prawego stawu skokowego. Nie wiadomo jednak ile dokładnie 24-latek będzie pauzował. Zazwyczaj powrót do zdrowia po tego typu urazach trwa około miesiąca, a może nawet półtora.

Zobacz również: Odważna deklaracja Javiera Tebasa. “Jeśli Superliga powstanie, podam się do dymisji”