Javier Tebas jest przeciwny powstaniu Superligi. Uważa, że wpłynie to bardzo negatywnie na finanse krajowych rozgrywek. Szef La Ligi zapowiada również dymisję.

Javier Tebas znów publicznie skrytykował projekt Superligi

Szef La Ligi deklaruje, że w przypadku jej powstania złoży dymisję

Według Tebasa Superliga poważnie zagrozi krajowym rozgrywkom

Tebas sprzeciwia się Superlidze. Zapowiada dymisję

Projekt Superligi w dalszym ciągu jest tematem wielu dyskusji i dywagacji wokół piłki nożnej. Choć wiele klubów z europejskiej czołówki deklaruje, że nie dołączy do tych rozgrywek, ich powstanie wcale nie jest wykluczone. Jednym z orędowników tego pomysłu jest Florentino Perez, który chce w ten sposób wpłynąć na atrakcyjność dyscypliny, poprawiając oczywiście sytuację finansową Realu Madryt.

Media sugerują, że Superliga mogłaby wystartować w 2025 roku, choć póki co należy te informacje traktować ze sporym dystansem. Przeciwnikiem powstania tejże ligi jest oczywiście prezes La Ligi Javier Tebas. Zapewnia, że jeśli do tego dojdzie, poda się do dymisji.

– Uważam Superligę za fałszywy projekt. To wszystko jest kłamstwem. Chcą przybrać inną twarz, być Berndem Reichartem, którego ja nazywam Berndem Copperfieldem. Za wszystkim stoi Florentino. Twierdzą, że nie zamierzają zagrozić ligom krajowym, ale wszyscy wiedzą, że właśnie tak będzie.

– Jeśli dojdzie do powstania Superligi, oczywiście podam się do dymisji. Hiszpański futbol będzie mieć ogromne problemy ekonomiczne. Dochody spadłyby aż o połowę. Nie mogę trwać w czymś, co zakończyło się katastrofą – uważa Tebas.

🗣️| Tebas: "Nazywam to kłamliwą SuperLigą, fałszywą. Nazywam to tak, bo wszystko jest kłamstwem. Chcą przybrać inną twarz, twarz Bernda Reicharta, którego nazywam Berndem Copperfieldem, ale tym, który za tym wszystkim stoi, jest Florentino. Kłamstwo polega na tym, że twierdzą, że… pic.twitter.com/w8PWyqHABc — Los Galácticos (@_LGalacticos) January 30, 2024

