Yamal i Raphinha wybrali, z kim wolą grać w ataku

09:49, 23. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Raphinha oraz Lamine Yamal to motory napędowe ofensywy Barcelony. Gwiazdy wybrały, z kim wolą grać w ataku. Ich opinie podziela Hansi Flick - informuje "El Nacional".

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Lamine Yamal

Olmo czy Fermin? Gwiazdy Barcelony wybrały

Barcelona na inaugurację ligowego sezonu ograła Mallorcę, a w sobotę mierzy się z Levante. W wyjściowej jedenastce ponownie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który dochodzi do optymalnej formy po urazie. Hansi Flick musiał również zdecydować, którego z ofensywnych pomocników wybrać. Lamine Yamal oraz Raphinha nie mają natomiast wątpliwości, z kim gra im się znacznie lepiej.

Za plecami nominalnego napastnika mogą występować Fermin Lopez oraz Dani Olmo. Przed tygodniem szkoleniowiec desygnował do wyjściowej jedenastki tego pierwszego, choć w szatni większym uznaniem cieszy się drugi. „El Nacional” uważa, że Yamal oraz Raphinha preferują grę u boku Olmo, który według nich gwarantuje wyższy poziom współpracy między zawodnikami. Nie oznacza to oczywiście, że nie doceniają Fermina, ale to były gwiazdor Lipska jest dla nich pierwszym wyborem. Charakterystyka gry Olmo ma lepiej pasować do stylu Barcelony, więc zdaniem skrzydłowych powinien być pierwszym wyborem na tę pozycję dla Flicka.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso, Hansi Flick i Diego Simeone
Real i Atletico nie oszczędzają, Barcelona wręcz przeciwnie. Raport transferowy z La Ligi
Lamine Yamal
Flick ma plan na Levante. Skład Barcelony może zaskoczyć kibiców
RCD Espanyol - FC Barcelona
Barcelona „żegna” bramkarza. Nowy kontrakt i zmiana klubu

W szatni Blaugrany to wiedza powszechnie znana i podzielana, natomiast nie ma mowy o jakimkolwiek konflikcie między zawodnikami. Fermin akceptuje fakt, że Olmo ma większe uznanie w oczach kolegów z drużyny, a przy tym zamierza walczyć o swoje. Barcelona również wiąże przyszłość z 22-latkiem i nie zamierza go sprzedawać, mimo atrakcyjnych ofert.