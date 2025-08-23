fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Lamine Yamal

Olmo czy Fermin? Gwiazdy Barcelony wybrały

Barcelona na inaugurację ligowego sezonu ograła Mallorcę, a w sobotę mierzy się z Levante. W wyjściowej jedenastce ponownie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który dochodzi do optymalnej formy po urazie. Hansi Flick musiał również zdecydować, którego z ofensywnych pomocników wybrać. Lamine Yamal oraz Raphinha nie mają natomiast wątpliwości, z kim gra im się znacznie lepiej.

Za plecami nominalnego napastnika mogą występować Fermin Lopez oraz Dani Olmo. Przed tygodniem szkoleniowiec desygnował do wyjściowej jedenastki tego pierwszego, choć w szatni większym uznaniem cieszy się drugi. „El Nacional” uważa, że Yamal oraz Raphinha preferują grę u boku Olmo, który według nich gwarantuje wyższy poziom współpracy między zawodnikami. Nie oznacza to oczywiście, że nie doceniają Fermina, ale to były gwiazdor Lipska jest dla nich pierwszym wyborem. Charakterystyka gry Olmo ma lepiej pasować do stylu Barcelony, więc zdaniem skrzydłowych powinien być pierwszym wyborem na tę pozycję dla Flicka.

W szatni Blaugrany to wiedza powszechnie znana i podzielana, natomiast nie ma mowy o jakimkolwiek konflikcie między zawodnikami. Fermin akceptuje fakt, że Olmo ma większe uznanie w oczach kolegów z drużyny, a przy tym zamierza walczyć o swoje. Barcelona również wiąże przyszłość z 22-latkiem i nie zamierza go sprzedawać, mimo atrakcyjnych ofert.