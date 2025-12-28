Barcelona wybrała piłkarza roku. Lewandowski poza TOP5

FC Barcelona, a dokładnie Socios katalońskiego klubu wybrali najlepszego piłkarza w 2025 roku. Na podium znaleźli się Pedri, Raphinha i Lamine Yamal. Roberta Lewandowskiego nie było w TOP5.

Pedri piłkarzem roku w Barcelonie. Lewandowski nie został doceniony

FC Barcelona miała fantastyczny 2025 rok, w którym nie tylko odzyskała mistrzostwo Hiszpanii, ale także zdobyła potrójną koronę na krajowym podwórku. Za głównego ojca sukcesów w katalońskim klubie trzeba uznać Hansiego Flicka, który przejął zespół w lipcu 2024 roku. Z niemieckim szkoleniowcem Blaugrana wróciła na szczyt nie tylko ligowej czołówki, ale także ponownie walczy o triumf w Europie.

Z racji faktu, że koniec roku zbliża się wielkimi krokami, Mundo Deportivo przeprowadziło różnego rodzaju głosowania wśród Socios Barcelony. Członków klubu pytano m.in. o nowy kontrakt dla Roberta Lewandowskiego. Nie zabrakło również pytań o to, kto powinien odejść. Socios wybrali również najlepszego piłkarza klubu w minionych dwunastu miesiącach. Z dużą przewagą wygrał Pedri.

Podium obok pomocnika uzupełnili jeszcze Raphinha, który był nieznacznie gorszy w głosowaniu oraz Lamine Yamal. Nastolatek wyraźnie przegrał nie tylko z Pedrim, ale również z brazylijskim skrzydłowym. Co ciekawe w TOP5 zabrakło Roberta Lewandowskiego. Zamiast reprezentanta Polski docenieni zostali tacy piłkarze jak Pau Cubarsi czy Joan Garcia.

Piłkarz roku w Barcelonie wg. Socios:

Pedri Raphinha Lamine Yamal Pau Cubarsi Joan Garcia

Barcelona rywalizację w 2026 roku rozpocznie od derbowego starcia z Espanyolem. Później wezmą udział w Superpucharze Hiszpanii. Ich rywalem w półfinale będzie Athletic Bilbao. W ewentualnym finale zagrają ze zwycięzcą meczu Real Madryt – Atletico Madryt.