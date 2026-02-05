Barcelona wybrała nowego prezesa. Zastąpi Laportę na czas wyborów

FC Barcelona przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Nazwisko zwycięzcy poznamy 15 marca. Jak donosi Mundo Deportivo w klubie wybrali tymczasowego prezesa. Ma nim zostać Rafa Yuste.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Rafa Yuste zastąpi Laportę w FC Barcelonie na czas wyborów

FC Barcelona ma przed sobą kluczowe tygodnie, które z pewnością wpłyną na przyszłość klubu. W połowie marca odbędą się wybory prezydenckie. Wystartuje w nich dwóch kandydatów: obecny prezydent, czyli Joan Laporta oraz Victor Font. Głosowanie odbędzie się dokładnie 15 marca. Wtedy poznamy nazwisko działacza, który będzie rządził Blaugraną przez następne pięć lat.

Laporta ubiega się w nadchodzących wyborach o reelekcję. Urząd prezydenta FC Barcelony sprawuje od 2021 roku. W poprzednich wyborach osiągnął 54% poparcia. Wcześniej pełnił tę samą funkcję w latach 2003-2010.

Kilka dni temu hiszpańska prasa informowała, że Laporta złoży rezygnację na czas wyborów. W najbliższym czasie poświęci czas kampanii, aby zapewnić sobie kolejną wygraną i pozostanie na stanowisku prezydenta do 2031 roku. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że w środę (4 lutego) zarząd Blaugrany zebrał się, aby wybrać tymczasowego zastępcę. Do 30 czerwca funkcję prezesa ma pełnić Rafa Yuste. Pomagać mu będzie Josep Cubells, czyli obecny sekretarz oraz skarbnik Ferran Olive. W skład zarządu mają wejść również Miquel Camps, Angel Riudalbas i Xavier Barbany. Niewykluczone, że dołączą do nich jeszcze inni działacze.

Warto dodać, że kontrkandydat Laporty, czyli Victor Font jako jedną z obietnic wyborczych złożył deklarację transferową. Potwierdził, że latem Barcelona będzie w stanie kupić Erlinga Haalanda lub Juliana Alvareza.