Barcelona ma następcę Flicka! Zapowiada się wielki powrót

Luis Enrique ma wrócić do pracy w roli trenera FC Barcelony. Tak przynajmniej uważają osoby związane z PSG - informuje Sport. Kontrakt Hiszpana i Hansiego Flicka wygasa w czerwcu 2027 roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Enrique następcą Hansiego Flicka?! Barcelona może zmienić trenera

FC Barcelona przed startem sezonu 2024/2025 zdecydowała się na zmianę trenera. Na stanowisku szkoleniowca zatrudniony został Hansi Flick, który przejął schedę po legendzie klubu – Xavim Hernandezie. Już w pierwszym roku pracy pod wodzą 60-latka Duma Katalonii sięgnęła po potrójną koronę na krajowym podwórku. Z kolei w Lidze Mistrzów dotarli do półfinału, gdzie odpadli z Interem Mediolan.

Choć kontrakt niemieckiego szkoleniowca obowiązuje do czerwca 2027 roku, Barcelona ma na oku jego następcę. Jak poinformował dziennik Sport osoby związane z Paris Saint-Germain są przekonane, że Luis Enrique wróci do pracy w roli trenera Blaugrany.

Co ciekawe zarówno Flick, jak i Enrique mają kontrakt do połowy 2027 roku. Niewykluczone więc, że właśnie wtedy może dojść do zmiany na ławce trenerskiej. Dla hiszpańskiego taktyka byłby to powrót do Barcelony, ponieważ pracował w klubie w latach 2014-2017. Jest ostatnim trenerem, który wygrał z Dumą Katalonii Ligę Mistrzów (2015). Ponadto zdobył również dwa mistrzostwa La Liga.

Barcelona pod wodzą Enrique rozegrał 181 spotkań, z czego 138 razy wygrała, 22 razy zremisowała i doznała 21 porażek. Aktualnie 55-latek jest związany z PSG, z którym zdobył potrójną koronę w poprzednim sezonie (Liga Mistrzów, Ligue 1 i Puchar Francji).