Barcelona wie, kiedy wróci Olmo. Będzie dostępny na kluczowe mecze

Dani Olmo podczas meczu z Atletico Madryt doznał kontuzji barku. W efekcie na początku grudnia wypadł z planów Hansiego Flicka. Sport poinformował, kiedy Barcelona może spodziewać się powrotu piłkarza.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo wróci na mecz z Espanyolem. Barcelona odzyska go na superpuchar

FC Barcelona na początku grudnia podejmowała na Atletico Madryt na Spotify Camp Nou. Katalończycy zdobyli komplet punktów, wygrywając (3:1). Niestety zwycięstwo okupili kontuzją zawodnika wyjściowego składu. Po zdobyciu bramki Dani Olmo niefortunnie upadł na murawę, przez co doznał urazu barku. Hiszpan nie był w stanie kontynuować gry, więc musiał opuścić boisko.

W związku z kontuzją Olmo nie zagrał w żadnym z ostatnich czterech spotkań. Nie będzie dostępny również w starciu z Villarrealem, które zamknie 2025 roku dla Dumy Katalonii. Choć wcześniej sugerowano, że przerwa pomocnika będzie nieco dłuższa, to w Barcelonie są pozytywnie nastawieni. Wszystko przez fakt, że 27-latek wróci do gry wcześniej niż zakładano.

Dziennik Sport poinformował, że Dani Olmo powinien być gotowy na pierwsze spotkanie w 2026 roku z Espanyolem. Oznacza to, że będzie do dyspozycji trenera na kluczowe mecze w styczniu, czyli rywalizację w Superpucharze Hiszpanii. W środę (7 stycznia) Barcelona zagra w półfinale z Athletic Bilbao. W przypadku zwycięstwa awansują do finału, gdzie zmierzą się z Atletico bądź Realem.

Olmo trafił na Camp Nou latem zeszłego roku. W Barcelonie wystąpił jak dotąd w 56 meczach, w których zdobył 16 goli i zaliczył 9 asyst. Często jednak boryka się z kontuzjami, przez które jest niedostępny.