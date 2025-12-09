Barcelona widzi w nim następcę Flicka. Powiedział „tak”

Mikel Arteta prowadzi Arsenal do najlepszych wyników od lat, lecz według doniesień Fichajes szkoleniowiec jest otwarty na objęcie Barcelony w przyszłości.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Arteta wzbudza zainteresowanie FC Barcelony

Mikel Arteta zbudował w Arsenalu projekt, który zachwyca Europę. Zespół gra dojrzale i skutecznie. Kanonierzy odzyskali swoją tożsamość po ciężkich latach. Kibice znów wierzą, że klub może sięgać po najważniejsze trofea, a Emirates Stadium stał się twierdzą.

Arsenal odzyskał też równowagę dzięki pracy Artety. Drużyna ufa jego wizji, a atmosfera wokół zespołu jest stabilna. Ta harmonia sprawia, że wielu widzi w tym początek długiej i pełnej sukcesów ery. Mimo to pojawiają się pytania o dalszą przyszłość szkoleniowca.

Fani obawiają się, że zdobycie Premier League i Ligi Mistrzów mogłoby skłonić Artetę do zamknięcia londyńskiego rozdziału. Trener ceni nowe wyzwania, a w jego otoczeniu mówi się, że jest gotów odejść, jeśli uzna, że osiągnął maksimum. Wtedy drzwi największych klubów staną dla niego otworem.

Barcelona pozostaje największym z nich. Arteta zna klub od środka i wychował się w La Masii. Jego styl idealnie wpisuje się w DNA Blaugrany, a możliwość prowadzenia zespołu z Camp Nou od dawna jest jego osobistym marzeniem. Według doniesień, gdy pojawiła się wizja zastąpienia Flicka, Arteta miał dać sygnał, że byłby gotowy podjąć to wyzwanie.

Mikel Arteta obok Luisa Enrique jest jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Hansiego Flicka. Choć obecnie nic nie jest przesądzone, wszystko rozstrzygnie się po zakończeniu sezonu. Duma Katalonii pod wodzą Niemca notuje dobre wyniki i nic nie wskazuje na to, by miało dojść do rozstania w trakcie kampanii.

