Barcelona walczy o powrót gwiazdora. Flick ma plan

16:47, 7. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona przygotowuje się do ligowego meczu z Athletic Club w Bilbao. Mimo że Gavi nie znalazł się w kadrze meczowej, klub ma wobec niego konkretny plan.

Hansi Flick
fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi coraz bliżej powrotu do gry

Gavi nie znalazł się w kadrze Barcelony na ligowe spotkanie z Athletic Club. Mimo to pomocnik poleciał z drużyną do Bilbao. Według informacji dziennika „Sportu” jest to element planu stopniowego wprowadzania zawodnika z powrotem do zespołu.

Barcelona chce, aby piłkarz ponownie poczuł się częścią drużyny. Klub uważa, że jego obecność w szatni jest bardzo ważna dla atmosfery w zespole. Gavi jest ceniony przez kolegów z drużyny za energię oraz pozytywne nastawienie, które wnosi do grupy.

Pomocnik nie otrzymał jeszcze pełnej zgody medycznej na powrót do gry. Dlatego nie będzie dostępny w meczu ligowym. Mimo to spędzi najbliższy czas razem z drużyną podczas wyjazdu.

Po spotkaniu w Bilbao zawodnik uda się z zespołem do Anglii na mecz Ligi Mistrzów z Newcastle. Barcelona planuje spędzić tam kilka dni. W tym czasie Gavi będzie kontynuował pracę z drużyną i stopniowo wracał do normalnego rytmu funkcjonowania zespołu.

Piłkarz trenował już normalnie z resztą drużyny w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva. Klub chce jednak zachować ostrożność i nie przyspieszać jego powrotu na boisko. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego powrót do gry jest już coraz bliżej.

