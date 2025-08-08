Barcelona w tarapatach. Ośmiu piłkarzy poza oficjalną kadrą

FC Barcelona ma poważne problemy z rejestracją zawodników do nadchodzącego sezonu La Liga. Serwis MARCA przekazał, że nawet ośmiu piłkarzy pozostaje poza oficjalną kadrą.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona pod presją. Ośmiu piłkarzy czeka na zgłoszenie do La Liga

FC Barcelona wciąż nie może zarejestrować aż ośmiu zawodników do nowego sezonu La Liga – poinformował serwis MARCA. To efekt opóźnienia w audycie finansów klubu, który przeprowadza firma Crowe Spain. Dopóki proces nie zostanie zakończony, liga nie wyda zgody na dopisanie nowych graczy do oficjalnej kadry.

Na liście oczekujących znajdują się nowi piłkarze, tacy jak Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji, a także Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Héctor Fort, Marc Bernal i Oriol Romeu. W przypadku tego ostatniego mówi się jednak o rychłym odejściu z klubu.

Sytuacja jest szczególnie trudna w bramce. Ter Stegen wciąż jest kontuzjowany, a Barcelona nie może jeszcze zgłosić Szczęsnego ani Garcii. Jedynym dostępnym bramkarzem pierwszego zespołu pozostaje Inaki Pena, który sam rozważa odejście.

Klub liczył na czasową ulgę w limitach płacowych z powodu urazu Ter Stegena, ale ten zadeklarował, że wróci do gry wcześniej, niż oczekiwano i nie zgodził się na udostępnienie dokumentacji medycznej. To pogłębiło napięcia. Niemiec został tymczasowo odsunięty od kapitańskiej opaski.

Nowy sezon La Liga rusza 16 sierpnia, a Barcelona zmierzy się wtedy z Mallorcą. Jeśli problemy rejestracyjne nie zostaną szybko rozwiązane, trener Hansi Flick może mieć ogromny problem z zestawieniem kadry meczowej. Tym bardziej że niepewny jest występ kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.