Barcelona w szoku. Yamal poprosił, aby ten piłkarz nie grał w pierwszym składzie

Lamine Yamal poprosił Barcelonę i Hansiego Flicka, aby Marcus Rashford nie grał ponownie w pierwszym składzie. Młody gwiazdor nie jest zadowolony z formy Anglika, o czym donosi serwis "El Nacional".

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal poprosił, aby Rashford usiadł na ławce

Barcelona po dotychczasowych dwóch meczach nowego sezonu hiszpańskiej La Liga ma na swoim koncie komplet punktów, choć trudno powiedzieć, że udało się to zrobić bez problemu. W pierwszym meczu przeciwko Mallorce było bowiem tylko 2:0, choć rywale grali większość meczu w dziewiątkę. Z kolei w starciu z Levante, Duma Katalonii musiała odrabiać straty po pierwszej połowie.

To właśnie w tym starciu z beniaminkiem La Liga szansę od pierwszej minuty otrzymał Marcus Rashford. Być może była to jednak jedyna okazja do gry w pierwszym składzie na jakiś czas, bowiem Anglik po 45 minutach opuścił boisko. Niezadowolony z jego gry jest nie tylko Hansi Flick, ale i jeden z graczy, o czym donosi serwis „El Nacional”. Według tego źródła, Lamine Yamal poprosił Barceloną i samego trenera, aby Rashford nie grał ponownie w pierwszym składzie. Hiszpan uważa bowiem, że nowy gracz potrzebuje więcej czasu na adaptacje do zespołu.

Marcus Rashford do tej pory w barwach FC Barcelony rozegrał dwa mecze, a dokładnie w sumie 66 minut. W tym czasie jest bez gola oraz asysty. Do zespołu ze stolicy Katalonii jest on tylko wypożyczony i od jego gry zależy to, czy klub zdecyduje się na jego transfer na stałe.

