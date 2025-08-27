Yamal wybrał! Z tym napastnikiem chce grać w składzie

Lamine Yamal jest pod wrażeniem formy i wpływu Ferrana Torresa na grę FC Barcelony. Według serwisu El Nacional gwiazdor Katalończyków chce, aby jego rodak zachował miejsce w wyjściowej jedenastce.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal jest zachwycony formą Ferrana Torresa

FC Barcelona w dwóch pierwszych meczach LaLiga zdobyła komplet punktów, wygrywając z Realem Mallorca (3:0) i Levante (3:2). W obu spotkaniach nie wystąpił Robert Lewandowski, który przed startem sezonu doznał niegroźnej kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Pod nieobecność reprezentanta Polski na pozycji numer dziewięć wystąpił Ferran Torres, imponując formą na początku rozgrywek.

Hiszpan przyczynił się do zwycięstwa w obu meczach, zdobywając gola zarówno w rywalizacji z Levante, jak i Realem Mallorca. Pod wrażeniem dyspozycji oraz jego wpływu na grę Dumy Katalonii był Lamine Yamal, o czym pisze serwis El Nacional.

Torres zachwycił młodą gwiazdę umiejętnością otwierania przestrzeni, pressingiem i ściąganiem uwagi obrońców rywali. Te wszystkie aspekty powodowały, że Yamal miał więcej swobody w pojedynkach jeden na jednego. Podobnego zdania jest Pedri, który również skorzystał na obecności rodaka w składzie. Napastnik ułatwiał mu kreowanie akcji w środku pola.

Nie da się ukryć, że Robert Lewandowski jest coraz bliżej powrotu do wyjściowej jedenastki. Pozostaje zatem pytanie, co zrobi Hansi Flick przed następnym spotkaniem z Rayo Vallecano. Polak to niekwestionowana gwiazda katalońskiego zespołu, ale szkoleniowiec ma na uwadze to, że reszta zespołu prezentuje się bardzo dobrze, gdy na boisku znajduje się Ferran Torres.

Zarówno Lamine Yamal, jak i Pedri chcą, aby Torres był zawodnikiem podstawowej jedenastki. Nie wiadomo jednak, czy Flick znajdzie sposób, aby tak poustawiać drużynę, żeby zmieścić w składzie jednocześnie hiszpańskiego i polskiego napastnika.