Barcelona w szoku. Yamal i gwiazdorzy mają dość?!

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy, a wyniki zespołu nie są idealne. To powoduje sporo emocji. Według informacji serwisu "El Nacional", Hansi Flick stracił sporo zaufania w szatni Dumy Katalonii.

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick stracił sporo zaufania w szatni Barcelony

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dobrze, ale z pewnością daleko jej od ideału. Przede wszystkim zespołowi Hansiego Flicka zdarzają się coraz częściej wpadki, które ekipie tej klasy po prostu nie mają prawa się przytrafiać. Mowa tu przecież o ostatnim meczu z Club Brugge w Lidze Mistrzów oraz wcześniej o bardzo słabej postawie w El Clasico. To wszystko powoduje, że wokół zespołu pojawia się wiele emocji.

To oczywiście nie może pomagać nikomu, ale okazuje się, że w szatni zespołu ze stolicy Katalonii także nie jest wesoło. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Hansi Flick stracił sporo zaufania wśród gwiazdorów Barcelony. Chodzi m.in. o błędy, które piłkarze widzą w metodach szkoleniowca z Niemiec oraz fakt, że dotychczasowa taktyka nie jest już tak skuteczna, jak miało to miejsce jeszcze w poprzedniej kampanii.

W ostatnim czasie także sporo mówiło się przecież o tym, że Hansi Flick po sezonie może odejść z FC Barcelony. Media wówczas powoływały się przede wszystkim na zmęczenie Niemca pracą oraz fakt rzekomego sporu z Lamine Yamalem oraz władzami klubu, do którego miało dojść przy okazji meczu z PSG w Lidze Mistrzów.

