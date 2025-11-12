Barcelona w szoku. Pedri polecił mu odejście z klubu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri doradza Bernalowi zmianę klubu

Pedri mimo młodego wieku jest jednym z najbardziej wpływowych zawodników Barcelony i cieszy się dużym autorytetem w szatni. Pomocnik, który od lat stanowi o sile Blaugrany, miał doradzić Marcowi Bernalowi, aby poszukał nowego zespołu, przynajmniej tymczasowo. Powodem jest coraz trudniejsza relacja młodego zawodnika z trenerem Hansim Flickiem, który nie daje mu praktycznie żadnych szans na grę.

Bernal wrócił do pełni zdrowia po ciężkiej kontuzji kolana, której doznał w poprzednim sezonie. Choć minęły już dwa miesiące od jego powrotu, Niemiec wciąż rzadko po niego sięga. W obecnych rozgrywkach Bernal wystąpił zaledwie przez 32 minuty w pięciu meczach, co jasno pokazuje, że nie jest częścią planu trenera.

Tymczasem Pedri miał doradzić mu, by udał się na wypożyczenie w styczniu. W innym klubie Bernal mógłby regularnie grać i zdobywać doświadczenie, którego teraz mu brakuje. Hiszpan wie, że brak minut w tak kluczowym momencie kariery może zahamować rozwój młodego pomocnika.

Sztab Barcelony ma jednak inne zdanie. Klub nie chce pozwolić Bernalowi na odejście, przynajmniej w tym sezonie. Lekarze i trenerzy wolą mieć jego formę pod kontrolą, by uniknąć ryzyka kolejnej kontuzji, zwłaszcza że Blaugrana już wcześniej boleśnie przekonała się, jak trudny może być powrót do pełnej sprawności, a przykładem jest Gavi.

Sam Bernal czuje się gotowy do gry i chce udowodnić swoją wartość na boisku. Mimo to decyzje Flicka i ograniczone zaufanie trenera sprawiają, że jego frustracja rośnie. Jeśli sytuacja się nie zmieni, zimowe wypożyczenie może być najlepszym rozwiązaniem zarówno dla zawodnika, jak i dla klubu.

