Barcelona szuka następcy Martineza. Pojawiła się lista kandydatów

FC Barcelona ma plan, aby pozyskać nowego defensora w miejsce Inigo Martineza. Ciekawe i przede wszystkim konkretne informacje o kandydatach przekazał portal Sport.es.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona ma pięciu kandydatów na wzmocnienie defensywy

FC Barcelona jest w trakcie analizy rynku transferowego, chcąc znaleźć nowego środkowego obrońcę. Latem tego roku z klubem z Camp Nou pożegnał się Inigo Martinez i aktualnie sternicy Blaugrany szukają następcy. Informacje o kandydatach przekazał serwis Sport.es.

Źródło przekonuje, że aktualnie na liście życzeń Barcy jest pięciu graczy. W tym gronie znajdują się: Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund, Goncalo Inacio ze Sportingu, Marc Guehi z Crystal Palace, Tylian Tati z FC Nantes oraz Dayot Upamecano z Bayernu Monachium.

W przypadku gracza ekipy z Bundesligi mowa o aktualnej wartości na poziomie 40 milionów euro. Z kolei w przypadku piłkarza z ligi portugalskiej mówi się o sumie około 60 milionów euro. Kontrakty Marca Guehiego i Dayota Upamecano wygasają natomiast po zakończeniu trwającej kampanii.

Obecnie w ekipie z ligi hiszpańskiej na środku defensywy mogą występować między innymi tacy gracze jak: Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia czy Andreas Christensen. Najczęściej jak dotąd grali Araujo oraz Eric Garcia, mogący pochwalić się 16 występami w tej kampanii.

Katalończycy są obecnie wiceliderem ligi hiszpańskiej, legitymując się bilansem 28 punktów. Barca do lidera Realu Madryt traci tylko trzy oczka. Po reprezentacyjnej przerwie Barcelona zmierzy się w roli gospodarza z Athletic Bilbao. Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godzinie 16:15.

