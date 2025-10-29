Barcelona traci kolejnego kluczowego zawodnika. Alarm w drużynie Flicka

Pedri ma problemy mięśniowe, które pojawiły się po El Clasico, donosi "Sport". Pomocnik Barcelony nie trenował z drużyną. Klub nie podał jeszcze, jak długo potrwa przerwa w grze.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri znów doznał kontuzji

Pedri opuścił środowy trening Barcelony z powodu urazu mięśniowego. Zawodnik trenował jedynie na siłowni, ponieważ po El Clasico skarżył się na ból i oznaki przeciążenia. To właśnie w tym meczu miały pojawić się pierwsze symptomy kontuzji. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz ani kiedy pomocnik wróci do gry.

Pedri miał i tak pauzować w najbliższym spotkaniu z Elche z powodu zawieszenia po czerwonej kartce w meczu z Realem Madryt. W planach sztabu było, by wykorzystać tę przerwę na regenerację, a zawodnik miał wrócić na boisko 5 listopada w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Club Brugge. Teraz jednak jego występ w Belgii stoi pod dużym znakiem zapytania.

Sytuację Pedriego komplikuje również fakt, że był jednym z nielicznych piłkarzy Barcelony, którzy grali bez przerwy od początku sezonu. Obok Kounde, Erica Garcii i Marcusa Rashforda był w każdym meczu.

Brak odpoczynku stał się problemem, którego nie dało się dłużej ignorować. Kontuzje Gaviego, De Jonga, Daniego Olmo i Fermina sprawiły, że Flick nie miał możliwości rotacji w środku pola. Pedri brał na siebie coraz większą odpowiedzialność, aż jego organizm powiedział dość.

Jeśli uraz okaże się poważniejszy, Barcelona może znów stanąć przed problemem kadrowym w środku pola. Flick będzie musiał radzić sobie bez jednego z najważniejszych zawodników swojej układanki taktycznej, który przez ostatnie miesiące był filarem drużyny w lidze i w Europie.

