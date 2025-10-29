PSG widzi w nim wielki talent. Chce go podebrać Barcelonie!

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Luis Enrique

Barcelona reaguje. PSG chce go u siebie

Barcelona w ostatnich latach regularnie korzysta z kolejnych młodych zawodników, którzy przechodzą do pierwszej drużyny z La Masii. Oczywiście najbardziej medialnym przykładem jest Lamine Yamal, ale podobny awans zaliczyli też Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Marc Bernal czy Marc Casado, a wcześniej też Gavi. W obecnym sezonie Hansi Flick również tego nie zaprzestaje, gdyż swoją szansę otrzymał już chociażby Dro Fernandez. Wynika to oczywiście z problemów finansowych Blaugrany, które nie pozwalają jej na kosztowne transfery i zmuszają do uzupełniania kadry młodzieżowcami.

Kolejnym utalentowanym piłkarzem w strukturach Barcelony jest Juan Hernandez, choć ten dla pierwszego zespołu jeszcze nie zagrał. 18-latek ma za sobą triumf w Lidze Młodzieżowej UEFA, a w dodatku regularnie reprezentuje juniorską kadrę Hiszpanii. Flick dwukrotnie powołał go na mecz, ale jeszcze nie dał mu wejść na boisko.

Okazuje się, że w tym przypadku Barcelona może obejść się smakiem. Talent Hernandeza dostrzegło również Paris Saint-Germain, które liczy na wykorzystanie sytuacji i przejęcie młodziutkiego pomocnika. Jego umowa z Dumą Katalonii jest ważna tylko do czerwca 2026 roku. „Mundo Deportivo” twierdzi, że kwestia przedłużenia nie została jeszcze przesądzona, a PSG rozpatruje go jako idealnego kandydata do uzupełnienia składu, który opiera się na młodych zawodnikach.