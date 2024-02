IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Thiago Motta kandydatem na trenera Barcelony. Cesc Fabregas nie ma przekonania

FC Barcelona w najbliższych miesiącach będzie musiała podjąć niezwykle ważną decyzję. Duma Katalonii po rezygnacji Xaviego stoi przed trudnym zadaniem znalezienia nowego szkoleniowca.

W gronie kandydatów wymienia się sporo nazwisk. Przede wszystkim jest to Rafael Marquez, obecny szkoleniowiec rezerw Blaugrany. Oprócz tego na szerokiej liście znajdują się m.in. Hansi Flick, Thiago Motta i Juergen Klopp.

Cesc Fabregas, były gracz FC Barcelony, w rozmowie z Catalunya Radio wyraził swoją opinię na temat Thiago Motty z Bolonii. Hiszpan nie ma przekonania do tej kandydatury.

– Radzi sobie bardzo dobrze, jego zawodnicy są bardzo mobilni, środkowy obrońca gra do przodu, lewy skrzydłowy może kończyć na prawej stronie… Podoba mi się to. Ale nie wiem, czy to profil Barcelony. Mógłby się dostosować, ale nie widzę, żeby Barca grała w ten sposób. Nie twierdzę, że to źle, wręcz przeciwnie, mówię, że Bolonia Motty robi rzeczy, których Barca nie robiła w ostatnich latach – skomentował Fabregas.