Szczęsny wraca na scenę. Kontuzja rywala otwiera mu drzwi w Barcelonie

fot. Independent Photo Agency / alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny dostanie szansę? Media Barcelony już podgrzewają atmosferę

Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelony w październiku 2024 roku. Dodatkowego smaczku całej historii dodaje fakt, że Polak wcześniej ogłosił zakończenie kariery. Doświadczony golkiper jednak szybko wrócił z piłkarskiej emerytury i już w pierwszym sezonie w barwach Blaugrany był kluczową postacią drużyny.

Szczęsny w debiutanckiej kampanii z Barceloną sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że piękny sen polskiego bramkarza dobiegł końca. Tymczasem, w związku z kontuzją Joana Garcíi, to właśnie były reprezentant Polski ma ponownie stać się numerem jeden w bramce Barcy.

Media społecznościowe katalońskiego giganta publikują już zdjęcia Szczęsnego, podkreślając, że zawodnik jest gotowy na kolejne wyzwania i w pełni skoncentrowany. Tymczasem hiszpańskie media sugerują, że 35-latek może rozegrać co najmniej trzy spotkania. Polak ma stanąć między słupkami Barcelony 28 września przeciwko Realowi Sociedad, następnie 1 października w meczu z PSG oraz 5 października w starciu z Sevillą. Jeśli tak się stanie, będą to pierwsze występy Szczęsnego w tym sezonie.

Polak ma kontrakt ważny z Barceloną do końca czerwca 2027 roku. Dotychczas wystąpił w barwach Blaugrany w 30 spotkaniach, w których stracił 36 goli i w 14 meczach zachował czyste konto.

