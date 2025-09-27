Szczęsny wraca na scenę. Kontuzja rywala otwiera mu drzwi w Barcelonie

09:56, 27. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / FC Barcelona (X)

Wojciech Szczęsny może być beneficjentem kontuzji Joana Garcíi. Media społecznościowe FC Barcelony regularnie informują o polskim graczu. 35-latek ma rozegrać minimum trzy mecze.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
fot. Independent Photo Agency / alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny dostanie szansę? Media Barcelony już podgrzewają atmosferę

Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelony w październiku 2024 roku. Dodatkowego smaczku całej historii dodaje fakt, że Polak wcześniej ogłosił zakończenie kariery. Doświadczony golkiper jednak szybko wrócił z piłkarskiej emerytury i już w pierwszym sezonie w barwach Blaugrany był kluczową postacią drużyny.

Szczęsny w debiutanckiej kampanii z Barceloną sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że piękny sen polskiego bramkarza dobiegł końca. Tymczasem, w związku z kontuzją Joana Garcíi, to właśnie były reprezentant Polski ma ponownie stać się numerem jeden w bramce Barcy.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Kryzys zdrowotny w Barcelonie. Flick wściekły na lawinę kontuzji
Spotify Camp Nou
Gigantyczna modernizacja stadionu Barcelony. Kiedy wróci na Camp Nou?
Hansi Flick
Barcelona potwierdziła kontuzję gwiazdy. Kolejny dramat

Media społecznościowe katalońskiego giganta publikują już zdjęcia Szczęsnego, podkreślając, że zawodnik jest gotowy na kolejne wyzwania i w pełni skoncentrowany. Tymczasem hiszpańskie media sugerują, że 35-latek może rozegrać co najmniej trzy spotkania. Polak ma stanąć między słupkami Barcelony 28 września przeciwko Realowi Sociedad, następnie 1 października w meczu z PSG oraz 5 października w starciu z Sevillą. Jeśli tak się stanie, będą to pierwsze występy Szczęsnego w tym sezonie.

Polak ma kontrakt ważny z Barceloną do końca czerwca 2027 roku. Dotychczas wystąpił w barwach Blaugrany w 30 spotkaniach, w których stracił 36 goli i w 14 meczach zachował czyste konto.

Czytaj więcej: Kane nie zatrzymuje się w Bayernie. Kompany wyjawił, co go wyróżnia