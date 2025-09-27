Kane nie zatrzymuje się w Bayernie. Kompany wyjawił, co go wyróżnia

Bayern Monachium wygrał z Werderem Brema (4:0) w ramach piątej kolejki Bundesligi. Tymczasem po spotkaniu na temat osiągnięcia Harry'ego Kane'a glos zabrał Vincent Kompany.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany o setnym golu Harry’ego Kane’a w Bayernie Monachium

Bayern Monachium wygrał z Werderem Brema 4:0 w ramach piątej kolejki Bundesligi i umocnił się na pozycji lidera z dorobkiem 15 punktów. Bohaterem spotkania był Harry Kane, który strzelił dwa gole i osiągnął wyjątkowy kamień milowy. 100 bramek w barwach Bayernu. Po meczu osiągnięcie Anglika skomentował trener Vincent Kompany.

– To był kolejny wspaniały moment dla Kane’a. Sposób, w jaki osiągnął ten rekord i jak ciężko pracuje dla zespołu, wiele mówi o jego wewnętrznym głodzie i ambicji – podkreślił Belg na konferencji prasowej.

Kompany odniósł się także do postawy całej drużyny i szerokości kadry.

– Na początku sezonu wiele mówiło się o głębi składu. Dla mnie kluczowe jest jednak to, aby mieć pełne zaufanie do każdego zawodnika. Jeśli ktoś wypada i musi zostać zastąpiony, nie mogę oczekiwać niczego mniej niż pełnego zaangażowania – zaznaczył trener.

– Nie chodzi już tylko o podstawy, bo piłkarze je doskonale rozumieją. Teraz skupiamy się na szczegółach. Kiedy ktoś musi wystąpić na innej pozycji lub w innej roli, wie od razu, czego się od niego wymaga, bo pracujemy razem od 16 miesięcy – dodał Kompany.

Bayern w środku tygodnia rozegra kolejne spotkanie – tym razem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. We wtorek o godzinie 21:00 Bawarczycy zmierzą się z Pafos.

