Barcelona przekazała świetne wieści. Flick odzyskał gwiazdę

FC Barcelona poinformowała w mediach społecznościowych, że Dani Olmo jest gotowy do gry. Hiszpan przez ostatnie tygodnie leczył kontuzję. Urazu doznał pod koniec marca w starciu z Osasuną.

Dani Olmo wraca do gry, będzie gotowy na rewanż z Borussią

Dani Olmo latem został bohaterem głośnego transferu, ponieważ po dziesięciu latach wrócił do klubu, w którym się wychował. FC Barcelona zapłaciła za niego ponad 50 milionów euro. Reprezentant Hiszpanii od razu wniósł powiew świeżości do wyjściowego składu. Natomiast jego przygoda w Katalonii regularnie przerywana jest przez liczne problemy zdrowotne.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wypadał z gry trzykrotnie. Najpierw pauzował od połowy września do połowy października. Później był niedostępny między styczniem a lutym. Natomiast ostatnio stracił trzy tygodnie przez kontuzję, której doznał pod koniec marca.

W rywalizacji z Osasuną pomocnik doznał urazu przywodziciela. Z tego powodu opuścił m.in. pierwszy mecz z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów czy dwie potyczki z Atletico Madryt w lidze oraz krajowym pucharze. Kibice Blaugrany z pewnością ucieszyli się, gdy Barcelona w niedzielę po południu wydała komunikat, przekazując, że gwiazdor może wrócić na boisko. “Dobre wieści! Dani Olmo przeszedł testy medyczne i jest gotowy do gry” – napisała FC Barcelona w mediach społecznościowych.

Good news!

Dani Olmo passed fit and available. pic.twitter.com/REkK2Tf2hh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2025

Do tej pory Dani Olmo rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie zapisał 8 bramek i 5 asyst. Po raz kolejny kibice będą mogli zobaczyć go w akcji już w najbliższy wtorek, gdy Barcelona zagra z Borussią Dortmund.