Liverpool gotowy zakontraktować Alexandra Isaka

Liverpool najprawdopodobniej wkrótce pożegna się z Luisem Diazem. Ofensywny gracz ma zasilić Bayern Monachium. Środki z tej transakcji mistrzowie Anglii planują przeznaczyć na sprowadzenie nowego napastnika – poinformował dziennikarz Fabrizio Romano.

Według źródła, Liverpool zamierza ruszyć po Alexandra Isaka, przeznaczając na ten cel pieniądze ze sprzedaży kolumbijskiego skrzydłowego. Bayern ma zapłacić za Diaza około 75 milionów euro.

Szwedzki napastnik jest natomiast zdecydowany na transfer do ekipy z Anfield Road. Isak ma być tak zdeterminowany, by trafić do Liverpoolu, że odrzucił wszelkie rozmowy z klubami z Arabii Saudyjskiej. Wcześniej spekulowano, że drużyny z Bliskiego Wschodu – m.in. Al-Hilal – będą próbowały go przekonać.

25-latek to 52-krotny reprezentant Szwecji. Do Newcastle United trafił latem 2022 roku z Realu Sociedad za 70 milionów euro. Wcześniej występował w Borussii Dortmund oraz Willem II Tilburg. Gdyby ruch piłkarza do mistrzów Anglii stał się faktem, mógłby o miejsce w składzie rywalizować z Hugo Ekitike czy Darwinem Nunezem, chociaż przyszłość drugiego w klubie jest pod znakiem zapytania.

Jak dotąd w barwach Srok rozegrał 86 spotkań, w których zdobył 54 bramki i zaliczył 10 asyst. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość Isaka jest szacowana na około 120 milionów euro.

