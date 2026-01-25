Barcelona wraca na fotel lidera La Liga! Co za bramka Yamala [WIDEO]

FC Barcelona wygrywa z Oviedo. Yamal z golem kolejki
FC Barcelona, aby odzyskać 1. miejsce w tabeli La Liga, musiała pokonać w niedzielę Real Oviedo w spotkaniu 21. kolejki ligi hiszpańskiej. Dzień wcześniej swój mecz wygrał Real Madryt, przez co chwilowo znalazł się na fotelu lidera. Katalończycy mimo problemów w pierwszej połowie odnieśli zwycięstwo. Po zmianie stron ich gra wyglądała dużo lepiej, co skończyło się zdobyciem trzech bramek.
Worek z bramkami w drugiej części spotkania otworzył Dani Olmo. W 52. minucie obrona beniaminka popełniła błąd, a po małym zamieszaniu futbolówka spadła pod nogi pomocnika. Hiszpan wykazał się dużą precyzją, oddając strzał po długim słupku.
Pięć minut później kibice Blaugrany mogli cieszyć się z kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Raphinha. Brazylijczyk przejął piłkę po błędzie obrońcy i znalazł się sam na sam z bramkarzem. Z krawędzi pola karnego przelobował golkipera.
Ozdobą meczu bez wątpienia było trafienie Lamine’a Yamala. W 73. minucie Olmo do bramki dołożył asystę, zagrywając w pole karne futbolówkę, którą strzałem z pierwszej piłki do siatki skierował nastoletni gwiazdor Dumy Katalonii.
Po zwycięstwie z Realem Oviedo w tabeli La Liga ponownie na 1. miejscu znalazła się FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka mają 52 punkty po 21. kolejkach. Tuż za nimi plasuje się Real Madryt, który ma na swoim koncie o jedno oczko mniej.
FC Barcelona 3:0 Real Oviedo (52′ Olmo, 57′ Raphinha, 73′ Yamal)