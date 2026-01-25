Barcelona wraca na fotel lidera La Liga! Co za bramka Yamala [WIDEO]

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona wygrywa z Oviedo. Yamal z golem kolejki

FC Barcelona, aby odzyskać 1. miejsce w tabeli La Liga, musiała pokonać w niedzielę Real Oviedo w spotkaniu 21. kolejki ligi hiszpańskiej. Dzień wcześniej swój mecz wygrał Real Madryt, przez co chwilowo znalazł się na fotelu lidera. Katalończycy mimo problemów w pierwszej połowie odnieśli zwycięstwo. Po zmianie stron ich gra wyglądała dużo lepiej, co skończyło się zdobyciem trzech bramek.

Worek z bramkami w drugiej części spotkania otworzył Dani Olmo. W 52. minucie obrona beniaminka popełniła błąd, a po małym zamieszaniu futbolówka spadła pod nogi pomocnika. Hiszpan wykazał się dużą precyzją, oddając strzał po długim słupku.

𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑𝐎𝐖𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐘𝐙𝐉𝐀 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐎𝐋𝐌𝐎! 🎯



Barcelona obejmuje prowadzenie! 💥 Piłkarze Flicka długo musieli czekać, aby skruszyć mur! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/RVzvZMLeGn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2026

Pięć minut później kibice Blaugrany mogli cieszyć się z kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Raphinha. Brazylijczyk przejął piłkę po błędzie obrońcy i znalazł się sam na sam z bramkarzem. Z krawędzi pola karnego przelobował golkipera.

𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀 𝐈 𝐉𝐄𝐆𝐎 𝐙𝐈𝐌𝐍𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐖! 🧊🎯



Co za spokój Brazylijczyka, który wykorzystał błąd rywala! 🧘‍♂️ Barcelona poszła za ciosem i już ma dwubramkowe prowadzenie! ⚽ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/elSefi2MKm — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2026

Ozdobą meczu bez wątpienia było trafienie Lamine’a Yamala. W 73. minucie Olmo do bramki dołożył asystę, zagrywając w pole karne futbolówkę, którą strzałem z pierwszej piłki do siatki skierował nastoletni gwiazdor Dumy Katalonii.

𝗖𝗨𝗗𝗢𝗪𝗡𝗬 𝗚𝗢𝗟 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟𝗔! 💥🔥



Świetnie się złożył do tego uderzenia gwiazdor Barcelony, ale trzeba docenić też to podanie Daniego Olmo…. ciasteczko 🍪 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/J60yVQJMFR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2026

Po zwycięstwie z Realem Oviedo w tabeli La Liga ponownie na 1. miejscu znalazła się FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka mają 52 punkty po 21. kolejkach. Tuż za nimi plasuje się Real Madryt, który ma na swoim koncie o jedno oczko mniej.

FC Barcelona 3:0 Real Oviedo (52′ Olmo, 57′ Raphinha, 73′ Yamal)