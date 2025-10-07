Lamine Yamal wraca do gry. Barcelona ma jasny plan przed El Clasico

FC Barcelona w ostatni weekend października zmierzy się w hicie La Liga z Realem Madryt. Tymczasem dziennik "Marca" przekazał informacje dotyczące stanu zdrowia Lamine Yamala.

Lamine Yamal ma być gotowy na El Clasico

FC Barcelona ma przed sobą ciekawy okres po przerwie reprezentacyjnej. Katalończyków czeka kilka wymagających spotkań, a jednocześnie „Marca” ujawniła nowe wieści dotyczące sytuacji zdrowotnej Lamine Yamala.

Młody zawodnik z powodu problemów zdrowotnych, a konkretnie bólu pachwiny, nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. Trener Hansi Flick przyznał z kolei, że nie ma pewności, czy 18-latek będzie gotowy na starcie z Realem Madryt.

Źródło podaje jednak, że Lamine Yamal przechodzi obecnie intensywną rehabilitację, której celem jest jak najszybszy powrót na boisko. Klub spodziewa się, że piłkarz będzie gotowy na spotkanie z Gironą, które odbędzie się 18 października. W tym meczu nie ma jednak rozegrać pełnych 90 minut.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, Lamine Yamal ma wystąpić w starciach z Olympiakosem i Realem Madryt. Spotkania te zaplanowano odpowiednio na 21 i 26 października.

23-krotny reprezentant Hiszpanii w obecnym sezonie wystąpił dotychczas w pięciu spotkaniach, notując dwa trafienia i cztery kluczowe podania. Lamine Yamal do pierwszej drużyny Barcelony dołączył w lipcu 2023 roku.

Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z La Liga obowiązuje do końca czerwca 2031 roku. Rynkowa wartość Lamine Yamala szacowana jest na około 200 milionów euro.

