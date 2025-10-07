Lamine Yamal wraca do gry. Barcelona ma jasny plan przed El Clasico

19:52, 7. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

FC Barcelona w ostatni weekend października zmierzy się w hicie La Liga z Realem Madryt. Tymczasem dziennik "Marca" przekazał informacje dotyczące stanu zdrowia Lamine Yamala.

Lamine Yamal
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal ma być gotowy na El Clasico

FC Barcelona ma przed sobą ciekawy okres po przerwie reprezentacyjnej. Katalończyków czeka kilka wymagających spotkań, a jednocześnie „Marca” ujawniła nowe wieści dotyczące sytuacji zdrowotnej Lamine Yamala.

Młody zawodnik z powodu problemów zdrowotnych, a konkretnie bólu pachwiny, nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. Trener Hansi Flick przyznał z kolei, że nie ma pewności, czy 18-latek będzie gotowy na starcie z Realem Madryt.

Źródło podaje jednak, że Lamine Yamal przechodzi obecnie intensywną rehabilitację, której celem jest jak najszybszy powrót na boisko. Klub spodziewa się, że piłkarz będzie gotowy na spotkanie z Gironą, które odbędzie się 18 października. W tym meczu nie ma jednak rozegrać pełnych 90 minut.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, Lamine Yamal ma wystąpić w starciach z Olympiakosem i Realem Madryt. Spotkania te zaplanowano odpowiednio na 21 i 26 października.

23-krotny reprezentant Hiszpanii w obecnym sezonie wystąpił dotychczas w pięciu spotkaniach, notując dwa trafienia i cztery kluczowe podania. Lamine Yamal do pierwszej drużyny Barcelony dołączył w lipcu 2023 roku.

Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z La Liga obowiązuje do końca czerwca 2031 roku. Rynkowa wartość Lamine Yamala szacowana jest na około 200 milionów euro.

