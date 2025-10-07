Barcelona obserwuje zawodnika Borussii. To on może przejąć rolę Lewandowskiego

FC Barcelona chce pozyskać nowego gracza do ofensywy. Według doniesień ESPN na radarze giganta znajduje się zawodnik Borussii Dortmund, który może zastąpić Roberta Lewandowskiego.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi ma zastąpić Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

FC Barcelona nie koncentruje się wyłącznie na trwającej kampanii, ale myślami wybiega już w kierunku kolejnych okien transferowych. Według informacji ESPN, władze klubu z La Liga wykazują coraz większe zainteresowanie jednym z zawodników Borussii Dortmund.

Źródło twierdzi, że na celowniku Barcelony znalazł się Karim Adeyemi. Tym samym ESPN jest kolejnym po Sky Sport Germany źródłem, sugerującym, że 23-latek może być postrzegany jako następca Roberta Lewandowskiego. Polak ma kontrakt ważmy z Barcą do końca trwającego sezonu. Adeyemi ma być jednym z głównych celów mistrzów Hiszpanii na lato 2026 roku.

Dziewięciokrotny reprezentant Niemiec to piłkarz, który trafił do zespołu z Signal Iduna Park w 2022 roku. W obecnej kampanii Adeyemi wystąpił jak dotąd w 13 spotkaniach, notując trzy trafienia i pięć kluczowych podań, wliczając w to Klubowe Mistrzostwa Świata. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na około 45 milionów euro.

Adeyemi to gracz, który w swoim piłkarskim CV ma również Akademię Piłkarską Bayernu Monachium oraz występy w RB Salzburg. Urodzony w Monachium zawodnik w przypadku ewentualnej zmiany barw klubowych mógłby znacząco poszerzyć wachlarz możliwości trenera. Może bowiem występować nie tylko jako wysunięty napastnik, ale również na skrzydle.

W drużynie narodowej Niemiec zawodnik zadebiutował we wrześniu 2021 roku. Jak na razie zaliczył w niej jedno trafienie.

