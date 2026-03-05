Flick walczy o mistrzostwo, a w tle spekulacje. Barcelona rozważa powrót

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie z Realem Madryt o mistrzostwo La Liga. Tymczasem według informacji Don Balon ważą się losy aktualnego szkoleniowca Katalończyków.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick może przeżywać swój ostatni sezon w Barcelonie

FC Barcelona jest aktualnie liderem La Liga, legitymując się dorobkiem 64 punktów. Katalończycy mają jednocześnie cztery oczka przewagi nad drugim Real Madrid. Ogólnie Barca pod wodzą aktualnego trenera, Hansi Flick, odzyskała entuzjazm. Nie zmienia to jednak faktu, że przyszłość Niemca jest bardzo niepewna. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Ciekawe wieści przekazał Don Balon.

W momencie, gdy Flick przejmował stery nad Barceloną, klub potrzebował odzyskać stabilność sportową oraz wiarę w sukces. Niemiec podjął się wyzwania, starając się przywrócić drużynie zwycięską mentalność, która przez lata definiowała klub.

Jego styl gry, oparty na intensywności, wysokim pressingu i zaufaniu do utalentowanych graczy w ofensywie, doskonale wpisuje się w filozofię klubu. Niewykluczone jednak, że po sezonie przygoda Flicka z klubem dobiegnie końca. Jednocześnie już pojawiają się opcje dotyczące ewentualnego następcy obecnego trenera.

Źródło podało, że jednym z nazwisk, które zaczęło być najczęściej wymieniane w środowisku Barcelony, jest Luis Enrique. Hiszpan to jeden z tych trenerów, którzy są bardzo pozytywnie odbierani przez fanów Blaugrany. Luis Enrique doskonale zna już klub i rozumie wymagania związane z zarządzaniem FC Barcelona. Podczas swojej poprzedniej kadencji w klubie odniósł znaczące sukcesy i wywarł bardzo pozytywne wrażenie.

Według różnych doniesień doświadczony trener byłby skłonny wrócić do klubu w 2027 roku, gdyby spełnione zostały odpowiednie warunki. Mówi się nawet, że mógłby sprowadzić ze sobą Bradley Barcola, obiecującego młodego piłkarza, który mógłby wzmocnić atak FC Barcelona.