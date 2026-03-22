FC Barcelona zagra z Rayo Vallecano w 29. kolejce La Liga. Jest to ostatnie spotkanie przed przerwą na kadrę. Wojciech Szczęsny usiadł na ławce rezerwowych. Robert Lewandowski zagra od początku.

FC Barcelona w końcówce sezonu wypracowała sobie cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. W niedzielę (22 marca) podopieczni Hansiego Flicka powalczą o kolejne ligowe punkty, które mogą przybliżyć ich do Mistrzostwa Hiszpanii. Na Spotify Camp Nou zmierzą się z Rayo Vallecano, które jeszcze w czwartek grało w Lidze Konferencji z tureckim Samsunsporem.

Z dwóch Polaków w kadrze meczowej, w wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden. Mimo zapowiedzi hiszpańskich mediów, że Joan Garcia odpocznie, między słupkami nie doszło do zmian. Wojciech Szczęsny ponownie znalazł się na ławce rezerwowych. Od początku zagra natomiast Robert Lewandowski, którego kataloński Sport od początku awizował do pierwszego składu. W starciu z Newcastle zdobył dwie bramki, czym zasłużył na kolejny występ od pierwszych minut. Ferran Torres pozostaje bez formy.

W porównaniu do spotkania z Newcastle w wyjściowej jedenastce nastąpiła tylko jedna zmiana. Eric Garcia usiadł na ławce rezerwowych, a jego miejsce na boisku zajął Ronald Araujo, który znowu zagra w roli prawego obrońcy pod nieobecność Julesa Kounde.

Oficjalne składy na mecz FC Barcelona – Rayo Vallecano:

Barcelona: Garcia – Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Fermin, Bernal – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Diaz, Valentin, Gumbau – Perez, Isi, Martin