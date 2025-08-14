Marcus Rashford jest w klubie od niedawna i dopiero poznaje piłkarzy Barcelony. Jednym słowem opisał jej największe gwiazdy, w tym Roberta Lewandowskiego czy Lamine Yamala.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Marcus Rashford

Jedno słowo o Lewandowskim. Rashford docenia Polaka

Marcus Rashford od miesięcy marzył o transferze do Barcelony. Gdy okazało się, że jego przygoda w Manchesterze United dobiega końca, bardzo naciskał na ten ruch. Zimą trafił na wypożyczenie do Aston Villi, a teraz wreszcie udało mu się zakotwiczyć w Katalonii. Blaugrana wypożyczyła go z opcją wykupu po zakończeniu sezonu 2025/2026.

Anglik dopiero dociera się z nowymi kolegami, natomiast jego aklimatyzacja przebiega pomyślnie. W meczach towarzyskich błyszczał, a szatnia dobrze go przyjęła. Rashford wziął udział w podcaście „The Rest is Football”, gdzie opisał jednym słowem największe gwiazdy Barcelony. Ocenił między innymi Roberta Lewandowskiego czy Lamine Yamala.

– Lewandowski? Klasa. Pedri? Elegancki. Gavi? Płomienny. Cubarsi? Dojrzały. Kounde? Silny. Fermin? Unoszący się… dryfuje. Yamal? Wyjątkowy. Ja? Ekscytujący – tak odpowiedział Rashford na pytania o kolejnych piłkarzy Blaugrany.

Rashy defines his new teammates in one word



Pierwotnie Rashford był ściągany z myślą o grze na lewym skrzydle, ale Hansi Flick testował go również w roli napastnika. W meczach towarzyskich grał na tej pozycji zamiennie z Lewandowskim. Niewykluczone, że to właśnie on będzie głównym konkurentem Polaka w walce o pierwszy skład. Zdaniem hiszpańskich mediów, Lewandowski z uwagi na uraz opuści inauguracyjny mecz w La Liga.