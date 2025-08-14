Rashford w Barcelonie. Ekspert skomentował ten transfer

Marcus Rashford tego lata wzmocnił FC Barcelonę po transferze z Manchesteru United. Ten ruch w rozmowie z ESPN skomentował były reprezentant Anglii – Steve McManaman.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford według eksperta miał niesamowite szczęście

Marcus Rashford w trakcie trwającego okna transferowego zmienił klub. FC Barcelona wypożyczyła zawodnika z opcją transferu definitywnego. Kilka słów na ten temat wypowiedział ostatnio 37-krotny reprezentant Anglii, grający w przeszłości w Liverpoolu, Realu Madryt czy Manchesterze City.

– Zdecydowanie ważne jest, żeby od razu wziął się do pracy. Szczerze mówiąc, uważałem to za niesamowity ruch z jego strony – powiedział Steve McManaman w rozmowie z ESPN.

– Patrząc na to, jak Manchester United radził sobie w ostatnich sezonach, i biorąc pod uwagę fakt, że Rashford odszedł do prawdopodobnie jednego z najciekawszych klubów w Europie, pomyślałem: „On ma niesamowitego agenta” – kontynuował Anglik.

– Gdzie on się odnajdzie? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Raphinha, Robert Lewandowski i Lamine Yamal mieli niesamowity sezon, więc trudno cokolwiek przewidzieć – zaznaczył McManaman.

– Ponadto jest jeszcze Ferran Torres. Wiadomo, że Barca potrzebuje też kilku obrońców. Mimo wszystko klub podjął decyzję o pozyskaniu kolejnego napastnika. Poczekamy i zobaczymy, dokąd to zaprowadzi Barcelonę – mówił 53-latek.

Ciekawe jest natomiast to, że gigant La Liga wciąż oficjalnie nie zarejestrował gwiazdy reprezentacji Anglii z powodu trwających kłopotów finansowych. Tymczasem już w sobotę Barcelona zmierzy się z Mallorką w spotkaniu pierwszej kolejki ligi hiszpańskiej. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30.

