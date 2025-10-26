Barcelona przyznała się do winy. Gwiazdor rozczarowany

Raphinha doznał nawrotu kontuzji uda i wypadł z gry na kilka kolejnych tygodni. Jak podaje serwis Culemania, FC Barcelona bierze pełną odpowiedzialność za uraz skrzydłowego, który zbyt wcześnie otrzymał zgodę na powrót do treningów.

Raphinha za szybko wrócił do treningów

Już dzisiaj (niedziela, 26 października) o godzinie 16:15 rozpocznie się długo wyczekiwane El Clasico w ramach 10. kolejki La Ligi. W hitowym starciu pomiędzy Realem Madryt a Barceloną nie zobaczymy jednak paru ważnych zawodników, w tym Raphinhi. Brazylijski skrzydłowy doznał nawrotu kontuzji uda, co wykluczyło go z gry na kilka kolejnych tygodni. Jeszcze niedawno wydawało się, że 28-letni piłkarz zdąży wrócić do pełni sił i wystąpi w prestiżowym pojedynku na Santiago Bernabeu. Niestety, jego powrót okazał się przedwczesny, a uraz ponownie dał o sobie znać podczas jednej z sesji treningowych.

Jak dowiedział się hiszpański serwis „Culemania”, Raphinha jest rozczarowany swoją sytuacją i wyraźnie niezadowolony z decyzji klubowych lekarzy. FC Barcelona przyznała, że bierze pełną odpowiedzialność za kontuzję zawodnika, który za szybko otrzymał zgodę na powrót do treningów. Zbyt duże obciążenia sprawiły, iż uraz się odnowił, uniemożliwiając Brazylijczykowi grę w najbliższych spotkaniach. Trener zespołu Blaugrany – Hansi Flick – nie będzie mógł również skorzystać z usług Roberta Lewandowskiego, Gaviego czy Daniego Olmo, co znacząco ogranicza jego pole manewru w tak kluczowym meczu.

Raphinha trafił do FC Barcelony w lipcu 2022 roku z Leeds United za około 58 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 151 spotkań, w których zdobył 57 bramek i zanotował 53 asysty. Szybko stał się jednym z najważniejszych piłkarzy formacji ofensywnej ekipy Dumy Katalonii, imponując dryblingiem, szybkością oraz skutecznością. Mimo ostatnich problemów zdrowotnych, klub z Camp Nou wciąż wiąże z nim duże nadzieje i liczy, że po powrocie do zdrowia odzyska formę, która uczyniła go czołowym skrzydłowym La Ligi.

