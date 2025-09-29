Barcelona przedłużyła umowę z pomocnikiem. To ulubieniec Flicka

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oficjalnie: Marc Bernal podpisał nowy kontrakt z Barceloną

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Markiem Bernalem. 18-letni defensywny pomocnik, którego niezwykle ceni Hansi Flick, związał się z katalońskim klubem nową umową obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Dotychczasowe porozumienie wygasało wraz z końcem obecnego sezonu, dlatego klub z Camp Nou nie zwlekał z podjęciem decyzji w sprawie kontynuowania współpracy. Tamtejsi włodarze od dłuższego czasu podkreślali, że Bernal znajduje się w planach na przyszłość i chcą zapewnić mu stabilne warunki do rozwoju.

Nowa umowa piłkarza zawiera klauzulę wykupu, wynoszącą aż 500 milionów euro. Dzięki temu FC Barcelona skutecznie zabezpieczyła przyszłość swojego młodego talentu, uniemożliwiając łatwe przeprowadzenie ewentualnego transferu. W ostatnich miesiącach media donosiły o sporym zainteresowaniu Bernalem ze strony angielskich klubów – Chelsea, Evertonu oraz Brighton & Hove Albion. Wszystkie te zespoły bacznie przyglądały się sytuacji hiszpańskiego pomocnika i rozważały podjęcie próby jego pozyskania. Jednak wobec tak wysokiej kwoty odstępnego, ich szanse na realizację transakcji znacząco spadły.

Marc Bernal to wychowanek słynnej La Masii, od lat uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników swojego rocznika. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 został włączony do pierwszego zespołu, lecz z powodu poważnego urazu wystąpił dotychczas jedynie w pięciu spotkaniach. Zdolny pomocnik niedawno wrócił do pełni zdrowia i ma szansę stopniowo zwiększać swoją rolę w drużynie Hansiego Flicka. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi około 5 milionów euro, aczkolwiek w obliczu podpisanej nowej umowy i ogromnego potencjału młodego piłkarza można się spodziewać, że ta kwota wkrótce zacznie rosnąć.