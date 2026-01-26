Barcelona przedłuży kontrakt z gwiazdorem. Wszystko ustalone

Fermin Lopez stał się jednym z cichych bohaterów obecnego sezonu FC Barcelony. Według Fabrizio Romano klub jest blisko sfinalizowania rozmów w sprawie nowej umowy, która ma odzwierciedlać jego rosnącą rolę w zespole.

Barcelona chce zatrzymać Fermina Lopeza

FC Barcelona od tygodni pracuje nad zabezpieczeniem przyszłości Fermina Lopeza. Gwiazdor notuje bardzo dobry sezon i stał się ważnym elementem układanki Hansiego Flicka. Klub nie zamierza czekać i chce szybko nagrodzić go nowym kontraktem.

Fermin Lopez w bieżących rozgrywkach rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie ma już dziesięć bramek i dziesięć asyst. Taka regularność sprawiła, że wyprzedził Daniego Olmo w hierarchii na pozycji numer dziesięć i stał się jednym z filarów ofensywy.

Jak informuje Fabrizio Romano, rozmowy są już na zaawansowanym etapie. Barcelona planuje zaproponować piłkarzowi nową umowę z wyraźnie podwyższonym wynagrodzeniem. Obecny kontrakt obowiązuje do lata 2029 roku, jednak klub chce przedłużyć współpracę i dostosować warunki finansowe do aktualnej pozycji zawodnika.

Nowa umowa ma obowiązywać do 2031 roku i zakładać podwyżkę pensji o około 50 procent. To także odpowiedź na zainteresowanie z zewnątrz. Latem ubiegłego roku Ferminem poważnie interesowała się Chelsea i w Barcelonie nie wykluczają, że temat może jeszcze wrócić.

Sam zawodnik jasno deklaruje przywiązanie do klubu. Widzi swoją przyszłość na Camp Nou i chce rozwijać się w Barcelonie. Finalizacja rozmów ma nastąpić w najbliższych dniach.

